“Principe Harry? Solo insensatezze”/ Caprarica: “Meghan celebre senza fare nulla”

Antonio Caprarica, grande esperto della famiglia reale d’Inghilterra, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque, su “Spare”, la biografia del Principe Harry attraverso cui lo stesso sembrerebbe sparare a zero sul fratello e il padre. “E’ un giovane uomo – le parole di Antonio Caprarica – che fino a pochi anni fa ha vissuto nella porpora e che ora attacca i famigliari. Lui dice di voler una famiglia e non una istituzione. ma scusa, si è mai chiesto come mai ha vissuto così se non solo perchè la famiglia reale è un’istituzione?”.

Amedeo Minghi: “Vattene Amore triturata”/ “Artista da calendario? Non fa per me”

“Un cumulo di insensatezze che è destinato a prosciugare la fonte di reddito di questi due signori. Da quello che dicono gli istituti di sondaggo – ha continuato Caprarica – tutto il loro chiasso e il loro rumore è per l’audience ma in Inghilterra la loro popolarità è scivolata, anche perchè hanno attaccato la nonna, accusandola di ipocrisia quando avrebbe assistito all’attacco sferratogli dal fratello”.

Bassetti: “Covid? Capodanno italiano non mi preoccupa”/ “Ma servono più quarte dosi”

CAPRARICA: “HARRY E MEGHAN, POPOLARITÀ IN CALO”

“L’Inghilterra – ha continuato il giornalista Caprarica – si sente orfana di Elisabetta quindi rappresenta un attacco a tutto il Paese. Anche in America la loro popolarità sta calando e poi gli attacchi son sempre gli stessi, quanto sono stati cattivi papà e fratello, quando il primo lo ha foraggiato con milioni di sterline, mentre il secondo l’ha sempre tenuto sulle gambe”.

E ancora: “Fra William e Harry si era ormai scavato un fossato che aveva a che fare con la legge dell’erede: uno è destinato a rimanere Re e l’altro a restare niente. Questa rivalità si è vista fra Carlo e Andrea e altri fratelli precedenti. Questo fa parte della storia delle famiglie reale che sono delle istituzioni”. Antonio Caprarica ne ha anche per Meghan: “Su questa rivalità si è inserita anche Meghan che avrebbe potuto fare molto per sanare come ha fatto Kate. Meghan ha raggiunto il suo obiettivo di essere una celebrità planetaria senza aver fatto nulla se non sposare un principe reale inglese e portarselo via da casa. Ma più di tanto non credo che possa dare, ormai quello che c’era da dire è stato detto. Devono stare attenti, alla fine rischiano di trovarsi con il fondoschiena per terra”.

“Pelè era il Dio del calcio”/ Idris: “Un simbolo di riscatto per i neri nel mondo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA