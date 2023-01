Principesse Disney tornano dopo 10 anni in Mattel/ Presentati 17 nuovi personaggi

Dopo quasi 10 anni i giocattoli delle principesse Disney sono tornati in casa Mattel, famosa azienda di giocattoli statunitense, molto in voga in particolare negli anni ’80 e ’90. Secondo lo stesso marchio, il ritorno di Biancaneve, Pocahontas e via discorrendo, dovrebbe aiutare le sue sorti dopo anni di difficoltà finanziarie. In totale sono 17 i personaggi di Disney presentati da Mattel nelle scorse ore, fra cui Cenerentola, Moana, Anna ed Elsa, a a breve arriveranno sugli scaffali. Si tratta di una linea che celebra le famose principesse Disney ma anche quelle di Frozen, il cartone animato divenuto famoso in tutto il mondo e fra i più amati da grandi e piccini.

La collezione presenta anche personaggi secondari e vari animali (ad esempio il cavallo Nokk di Elsa), a corredo di una serie di giocattoli che siamo certi spopoleranno fra i più giovani nonché fra i collezionisti. Presenti anche castelli, case e veicoli, ma anche giochi per capelli e colori per un intrattenimento davvero a 360 gradi. Ma non finisce qui perchè Disney e Mattel hanno deciso anche di dare vita anche ad una linea di “cattivi”, una serie di giocattoli e prodotti pensati forse per un pubblico un po’ più adulto rispetto a quello dei bambini.

PRINCIPESSE DISNEY TORNATO IN MATTEL: ECCO L’ELENCO COMPLETO

Si tratta anche in questo caso di una collezione davvero dettagliata e ben fatta, a cominciare dai materiali e del design, che senza dubbio farà felice anche i più scettici. Nel dettaglio le nuove principesse Disney di Mattel riguarderanno precisamente i cartoni animati Aladdin, La Bella e la Bestia, Ribelle – The Brave, Cenerentola, La Sirenetta, Mulan, Pocahontas, La Principessa e il Ranocchio, La Bella Addormentata nel Bosco, Biancaneve e i Sette Nani, Rapunzel e Frozen.

Da segnalare infine la linea Snow Color Reveal di Frozen: ogni set avrà un personaggio di Anna o Elsa che con l’aggiunta di acqua creerà un composto di neve, dopo di che, scuotendo il contenitore, verrà svelata la Principessa nascosta. Un modo davvero originale per presentare i nuovi prodotti Mattel. Chi volesse può già acquistare le nuove principesse Disney di Mattel online, sul sito di Amazon.

