Principino Louis show al Giubileo della Regina/ Video: pernacchie a mamma Kate e…

Sono bastati pochi giorni al principino Louis per conquistare il cuore dei sudditi e diventare l’idolo dell’Inghilterra intera. Il piccolo, terzogenito di William e Kate, ha partecipato come il resto della famiglia al Giubileo di Platino della nonna, che ha festeggiato quest’anno 70 anni di regno. Una festa che ha coinvolto tutta Londra e non solamente, con più eventi in programma, tra parate, accensione di lumi e cerimonie liturgiche. Varie, infatti, le tappe dei festeggiamenti del Giubileo reale, alle quali ha partecipato tutta la famiglia al gran completo.

A rubare la scena a tutti è stato però proprio il piccolo Louis, in una delle sue prime apparizioni in eventi simili. Il principino, durante uno degli eventi in programma, è stato immortalato dalle telecamere mentre azzittiva la mamma Kate mettendole la mano sulla bocca per evitare di sentirla parlare e pochi istanti dopo le faceva delle pernacchie. La duchessa, in imbarazzo, cercava di riprendere il piccolo, senza grande successo.

Show del principino Louis

Il siparietto con la mamma non è stato l’unico che ha visto protagonista Louis nel corso di questi giorni in festa per la casa reale. Anche durante il Trooping The Colour e durante la parata, il piccolo si è preso la scena. In carrozza con la mamma, la Regina e i fratellini George e Charlotte, mentre attraversavano le vie di Londra, il bimbo ha strappato sorrisi tra saluti e boccacce. Sul balcone reale, poi, ha tenuti tutti gli occhi su di sé mentre si tappava le orecchie per il rumore, faceva facce annoiate o smorfie divertenti.

E chi pensa che alla Regina possa aver dato fastidio il comportamento del piccolo Louis, sbaglia. Elisabetta, infatti, si è mostrata più che comprensiva nei confronti del nipotino, cercando di intrattenerlo durante la parata in carrozza, facendogli notare la bellezza dell’evento, nonostante Louis non sembrava volesse saperne molto. Durante il flypast, poi, la Regina ha cercato di distrarre il principino, che lamentava dolore alle orecchie a causa del forte rumore. I sudditi si sono immediatamente innamorati del piccolo Louis, che a qualcuno ha ricordato proprio il giovane Harry, fratello di William, il più “ribelle” della famiglia. Una cosa è certa: il principino ha conquistato il cuore degli inglesi.

Why am I CRYING 😭 pic.twitter.com/zYmXQr52RV — chris evans (@notcapnamerica) June 5, 2022













