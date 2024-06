Priscila Prado, chi è la compagna di Andrea Pucci/ “Amore folle ma ci siamo anche persi e divisi”

Chi è Priscila Prado, compagna di Andrea Pucci dal 2009: i figli

Priscilla Prado è la compagna di Andrea Pucci, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e generalmente riservata. In questi anni di relazione, difficilmente si è mostrata al fianco di Pucci se non perché presente in alcuni suoi spettacoli in prima serata. Andrea Pucci e la compagna Priscilla stanno insieme dal 2009 ma non hanno figli in comune. Il comico ha una figlia, Rachele, da una precedente relazione, mentre Priscila ha due figli gemelli, Luca e Giulia, nati da una precedente relazione quando lei aveva solo 21 anni.

Priscila Prado è di origine brasiliana ed è nata nel 1984, ha quindi 40 anni. Pur essendo riservata, sui social è molto attiva ed è proprio in alcuni post su Instagram che ha descritto il rapporto con Andrea Pucci. “Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. – ha scritto in un post – Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”.

Priscila Prado e Andrea Pucci, crisi superate

Sempre attraverso i social, Priscila Prado, compagna di Andrea Pucci, ha spiegato che le difficoltà nella coppia, in questi anni insieme, non sono certo mancate ma, ogni volta, sono state superate. “Oggi siamo più complici di sempre.” ha spiegato la brasiliana. Così ha aggiunto: “Siamo innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardò indietro: sono esattamente dove voglio essere”.













