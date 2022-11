Probabili formazioni Albania Italia/ Diretta tv: modulo 4-3-3 per Mancini

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Albania Italia ci avviciniamo alla partita amichevole che sarà in programma domani sera a Tirana. Naturalmente ci sarà un po’ di tristezza, pensando che le altre Nazionali big si stanno preparando dare l’assalto al titolo iridato nei Mondiali Qatar 2022 mentre noi resteremo a casa addirittura per la seconda volta consecutiva, pur con il titolo di campioni d’Europa conquistato appena poco più di un anno fa sotto la guida di Roberto Mancini, che adesso cerca una nuova ripartenza.

La situazione è paradossale sotto molti punti di vista: per l’Italia c’è il titolo europeo, ma anche due qualificazioni consecutive per la Final Four della Nations League a confermare l’ottimo livello degli Azzurri, che però hanno pagato a carissimo prezzo alcune prestazioni negative nel momento decisivo sulla strada verso il Qatar. Non ci resta quindi che pensare al futuro, ma nel frattempo scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Albania Italia.

DIRETTA ALBANIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Albania Italia sarà garantita come sempre in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Albania Italia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA

LE MOSSE DI REJA

Le probabili formazioni di Albania Italia ci offriranno molti incroci speciali. Innanzitutto per Edy Reja sulla panchina dell’Albania sarà naturalmente una partita emozionante, ma lo stesso potremmo dire per i tantissimi giocatori albanesi che militano nelle squadre del nostro campionato. Troveremo allora molti nomi ben conosciuti nel modulo 5-3-2 che dovrebbe prevedere questi undici titolari: Berisha in porta; davanti a lui la folta difesa a cinque composta da Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti e Lenjani; a centrocampo ecco invece il terzetto con Abrashi, Asllani e Bajrami; infine per comporre il tandem d’attacco ipotizziamo Uzuni e Broja.

LE SCELTE DI MANCINI

Roberto Mancini invece dovrebbe scegliere un modulo 4-3-3 per le probabili formazioni di Albania Italia. Ecco naturalmente Donnarumma in porta; davanti a lui nella difesa a quattro dovremmo vedere Di Lorenzo a destra, i due centrali Bonucci e Bastoni, infine Dimarco a sinistra; a centrocampo sappiamo che Mancini punta molto sulla qualità e il controllo del gioco, con il terzetto composto da Barella, Tonali e Verratti sono obiettivi certamente raggiungibili; infine il tridente d’attacco potrebbe prevedere Politano ala destra, Scamacca centravanti e Raspadori largo a sinistra, curiosamente tutti passati dal Sassuolo e adesso due su tre compagni di squadra nel Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA ITALIA: IL TABELLINO

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja. All. Reja.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Scamacca, Raspadori. All. Mancini.











