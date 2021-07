Probabili formazioni Argentina Brasile/ Quote, ancora dubbi (finale Copa America)

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE: CHI GIOCA LA FINALE?

Le probabili formazioni di Argentina Brasile ci introducono alla grande sfida del Maracanã di Rio De Janeiro: la finale di Copa America 2021 si gioca alle ore 2:00 (italiane) di domenica 11 luglio, e ci presentano la partita più attesa per decidere il titolo continentale. La Seleçao campione in carica contro l’Albiceleste che non vince il trofeo da 28 anni; una nazionale che nelle ultime edizioni ha festeggiato tre volte (una proprio contro l’Argentina) e una che tre finali le ha perse, ma in generale una delle rivalità più affascinanti del calcio mondiale, con la Seleccion che vuole finalmente togliersi lo sfizio di vincere qualcosa anche con questa generazione, che finora ha solo conosciuto secondi posti.

Non sarà ovviamente solo Messi contro Neymar, anche se nell’immaginario collettivo questo duello riassume le probabili formazioni della finale di Copa America 2021; ci saranno anche calciatori già affermati e veterani come giovani che stanno emergendo, per quello che speriamo possa essere un grande spettacolo e, anche, un ideale antipasto alla finale degli Europei in cui tiferemo per gli azzurri. Ora vediamo in che modo i due CT potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco: aspettando che si giochi, leggiamo insieme le probabili formazioni di Argentina Brasile.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Argentina Brasile è stato tracciato dall’agenzia Snai, e dunque andiamo a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dell’Albiceleste porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vale 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della Seleçao, vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 2,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE

I DUBBI DI SCALONI

I principali dubbi di Lionel Scaloni nelle probabili formazioni di Argentina Brasile riguardano soprattutto il modulo: nel corso della Copa America 2021 il CT ha alternato 4-2-3-1 e 4-3-3, con il tridente offensivo ha giocato quarti e semifinali e dunque dovrebbe confermare lo schieramento. In questo modo, a fare panchina sarebbe Di Maria: davanti infatti due maglie sono certe per Messi e Lautaro Martinez, la terza se la giocano il Fideo e Papu Gomez ma con Nico Gonzalez che parte in vantaggio su entrambi. Il 4-3-3 servirà anche per non rinunciare al lavoro che Lo Celso e De Paul garantiranno sulle mezzali, dando supporto a un regista che questa volta potrebbe essere Paredes (se la gioca con Guido Rodriguez); solo in difesa l’Argentina ha certezze, con Emiliano Martinez che sarà il portiere e verrà protetto da German Pezzella e Otamendi, mentre sulle corsie laterali ancora una volta avremo il sorprendente Nahuel Molina e Tagliafico.

LE SCELTE DI TITE

Per Tite le scelte nelle probabili formazioni di Argentina Brasile dovrebbero essere meno complesse: Gabriel Jesus è ancora squalificato, dunque è ballottaggio tra Firmino e Richarlison (che ha giocato la semifinale) per il ruolo di prima punta, ma l’attaccante del Liverpool potrebbe anche agire sulla trequarti (qui le opzioni sono Paquetà, favorito, e Everton Ribeiro). Everton e Neymar ci saranno; il gioiello del Psg potrebbe anche accentrarsi in caso venga data una maglia a Vinicius Junior. Fatte ovviamente le scelte per il centrocampo, con la cerniera formata da Fred e Casemiro che garantisce grande compattezza e interdizione ma anche capacità di far uscire il pallone con i tempi giusti, pur se forse rispetto al passato la qualità è minore; in difesa avremo capitan Thiago Silva a fare coppia con Marquinhos per proteggere il portiere Ederson, Danilo sarà il terzino destro mentre sull’altro versante Renan Lodi potrebbe slittare nuovamente in panchina, dopo essere stato titolare in semifinale, per lasciare il posto ad Alex Sandro.

IL TABELLINO

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; N. Molina, Ger. Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, L. Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Allenatore: Lionel Scaloni

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Everton, Paquetà, Neymar; Firmino. Allenatore: Tite



