Probabili formazioni Arsenal Juventus/ Chi gioca all’Emirates? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL JUVENTUS: CHI SCENDE N CAMPO?

Con le probabili formazioni di Arsenal Juventus analizziamo le scelte dei due allenatori per la partita che è inevitabile definire come amichevole di lusso oggi all’Emirates Stadium, casa per i Gunners che affrontano il secondo test invernale contro una squadra italiana dopo aver già giocato contro il Milan, un aspetto che ci fa capire come nella sosta per i Mondiali 2022 l’allenatore Mikel Arteta abbia voluto fare sul serio dal momento che l’Arsenal sta sognando, perché dopo tanti anni si trova in testa alla Premier League e può davvero mettere le mani su un titolo che manca da troppo tempo ai Gunners.

La Juventus invece deve concentrarsi sul campo anche se naturalmente ciò non è facile con una società travolta dall’inchiesta che ha portato anche alle clamorose dimissioni del presidente Andrea Agnelli e di tutto il CdA: partita malissimo e già fuori dalla Champions League, a febbraio ripartirà dal Nantes in Europa League mentre in Serie A si è ripresa e adesso occupa la terza posizione e quindi deve come minimo consolidarsi tra le prime quattro, sperando che dai tribunali non giungano brutte notizie. Pensiamo però adesso solamente alla stretta attualità e allora leggiamo le probabili formazioni di Arsenal Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL JUVENTUS

LE SCELTE DI ARTETA

Tanti nazionali per Mikel Arteta, ma gli eliminati al girone potrebbero già essere disponibili nelle probabili formazioni di Arsenal Juventus. In porta andrà Hein, davanti a lui la linea difensiva potrebbe prevedere Cédric Soares e Tierney terzini mentre a formare la coppia centrale possono essere Gabriel Magalhaes e Holding. A centrocampo Thomas Partey può essere il perno davanti alla difesa, non bisogna però dimenticarsi di Elneny che potrebbe agire nella stessa posizione. Confermato Odegaard rispetto alla amichevole contro il Milan, sull’altro versante si potrebbe invece vedere Fabio Veira, anche lui un trequartista adattato. Nel tridente offensivo ecco invece Marquinhos e Reiss Nelson, che possono essere i due esterni a supporto del centravanti Nketiah, perché naturalmente Arteta aspetta ancora i reduci dai Mondiali 2022.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Tornano i serbi, ma nelle probabili formazioni di Arsenal Juventus Massimiliano Allegri potrebbe dare spazio solo a Kostic: preoccupano le condizioni di Vlahovic e il modulo è ancora un mistero: con il ritorno di Chiesa Allegri potrebbe tornare al 4-3-3 ma per il momento potrebbe comunque optare per il 3-5-2. Scegliendo questa seconda opzione, possiamo allora pensare che davanti al portiere Perin operi una difesa composta da Gatti, Bonucci e Rugani; sulle corsie laterali invece il già citato Kostic sarebbe chiaramente a sinistra, mentre sull’altro versante andrebbe Cuadrado. Intrigante il centrocampo, italiano e giovane: la linea Miretti-Locatelli-Fagioli è sostanzialmente quella che tanti tifosi della Juventus auspicano in campo, attenzione a Pogba che spera di avere se non altro uno spezzone per iniziare finalmente la sua seconda avventura bianconera. Chiesa giocherebbe da seconda punta con questo modulo, affiancando la prima punta Kean.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL JUVENTUS: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-3): Hein; Cédric Soares, White, Gabriel, Tierney; Fabio Vieira, Elneny, Thomas; Marquinhos, Nketiah, R. Nelson. All. Arteta.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Fagioli, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri.











