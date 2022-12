Diretta Milan Arsenal/ Streaming video tv: amichevole di lusso a Dubai

DIRETTA MILAN ARSENAL: TEST DI LUSSO PER I ROSSONERI!

Milan Arsenal, in diretta oggi pomeriggio martedì 13 dicembre 2022 da Dubai alle ore 15.00 italiane, è l’affascinante amichevole che spicca naturalmente fra i tanti incontri organizzati dai club di tutto il mondo in occasione dei Mondiali 2022. Parliamo infatti da una parte della capolista della attuale Premier League, con un ruolino di marcia che sembra riportare i Gunners ai fasti degli anni d’oro di Wenger e Henry, dall’altra naturalmente dei campioni d’Italia in carica e secondi in Serie A, dunque basterebbero questi dati per capire che tifosi e appassionati senza dubbio seguiranno con la massima attenzione la diretta di Milan Arsenal.

Probabili formazioni Milan Arsenal/ Pioli chi schiera in questa amichevole?

Il periodo naturalmente è particolare, ad esempio dobbiamo ricordare che il Milan appena pochi giorni fa ha fatto parecchia fatica a battere il Lumezzane nell’amichevole organizzata a Milanello per rompere il ghiaccio prima della partenza per Dubai, ma d’altro canto anche l’Arsenal potrebbe essere in una situazione simile, quindi dal punto di vista strettamente tecnico bisognerà tenere presente tutto questo. Evidentemente non sarà come se fosse una partita ufficiale, in ogni caso sarà comunque affascinante la diretta di Milan Arsenal, un regalo di Santa Lucia per tutti i tifosi.

Diretta/ Chelsea Arsenal (risultato finale 0-1): derby deciso da Gabriel Magalhaes!

MILAN ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Arsenal sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (203), mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Milan Arsenal possiamo segnalare addirittura una tripla possibilità, cioè tramite il servizio Sky Go, ma pure sulle piattaforme Now TV e DAZN, naturalmente sempre a pagamento.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ARSENAL

Le probabili formazioni verso la diretta di Milan Arsenal ci dicono che Stefano Pioli è intenzionato a schierare un modulo 4-2-3-1, con interpreti di ottimo livello nei limiti del possibile, considerate alcune assenze di spicco causate dai Mondiali, da Theo Hernandez a Giroud e Rafael Leao. In porta ci sarà Tatarusanu; in difesa ecco Kalulu a destra, Gabbia e Tomori come centrale, il nome a sorpresa potrebbe essere il sedicenne Bakoune a sinistra; in mediana il Milan si affiderà alla regia di Tonali, affiancato da Pobega; si procede poi verso la trequarti, dove indichiamo Messias a destra, Brahim Diaz in posizione centrale e Rebic a sinistra, alle spalle del centravanti che dovrebbe essere Origi.

Diretta/ Arsenal Zurigo (risultato finale 1-0): Ko Tomiyasu, +3 per Arteta!

Si fanno sentire le assenze naturalmente per i Gunners di mister Arteta, che dovrebbe schierare l’Arsenal con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Hein in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Cedric, Gabriel, Holding e Tierney; in mediana potrebbe agire la coppia formata da Lokonga ed Elneny; infine nel reparto offensivo potremmo avere Fabio Vieira, Odegaard e Nelson da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle del centravanti Nketiah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Milan Arsenal in base alle quote offerte dalla società Pinnacle. La vittoria dell’Arsenal è quotata a 2,70, mentre poi si sale a 3,30 in caso di pareggio. Tuttavia parte leggermente favorito il Milan, infatti un successo dei rossoneri varrebbe 2,45 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA