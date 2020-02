Probabili formazioni Atalanta Roma/ Diretta tv: Fonseca perde Cristante (Serie A)

Con le probabili formazioni di Atalanta Roma parliamo della partita che, alle ore 20:45 di sabato 15 febbraio, si gioca per la 24^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Potremmo chiamarlo uno spareggio per il quarto posto e dunque la qualificazione in Champions League: grazie alla vittoria in rimonta di Firenze, evento che non si verificava da 27 anni, la Dea è ripartita di slancio riscattando il pareggio casalingo contro il Genoa e ha staccato gli stessi giallorossi di tre lunghezze. Non volendo considerare al momento la concorrenza alle spalle, per l’Atalanta una vittoria interna potrebbe rappresentare il colpo di grazia nei confronti dell’avversario più temibile; la Roma sì che deve guardarsi alle spalle, perchè arriva da due sconfitte consecutive nelle quali ha incassato un totale di 7 gol e nemmeno aver ritrovato il fattore campo è bastato per evitare il ko contro il Bologna. Che la panchina di Paulo Fonseca traballi o meno i giallorossi devono rialzarsi immediatamente: vediamo subito quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita del Gewiss Stadium, una sfida diretta che ha sempre regalato grandi emozioni e che analizziamo anche attraverso le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà DAZN1 a fornire la diretta tv di Atalanta Roma: il canale è disponibile per gli abbonati DAZN che siano anche clienti della televisione satellitare, ma per questi ultimi il numero 209 del decoder è comunque sbloccato se l’abbonamento è attivo da almeno tre anni. Ovviamente l’alternativa rimane quella di attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque seguire la partita di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

LE SCELTE DI GASPERINI

Nelle probabili formazioni di Atalanta Roma notiamo che Gian Piero Gasperini ritrova De Roon, e dunque dovrebbe riproporlo in mezzo al campo: l’olandese può giocare indifferentemente con Pasalic e Freuler e dunque il ballottaggio sarà tra questi due, con Malinovskiy che invece partirà dalla panchina. Per il resto le scelte sono fissate, o almeno così pare: non c’è spazio per il rientrante Caldara che dovrà accomodarsi a sedere lasciando il posto agli ormai confermatissimi Toloi (un ex), Palomino e Djimsiti che opereranno davanti al portiere Sportiello. Così anche per Hateboer, l’anno scorso titolare quasi inamovibile ma quest’anno soppiantato dalla crescita esponenziale di Gosens, che spesso e volentieri fa traghettare a destra Castagne (come dovrebbe essere sabato sera). Davanti scalpita Muriel, ma Gasperini dovrebbe dare ancora fiducia a Duvan Zapata che ha ritrovato il gol, e che sarà supportato dagli intoccabili Alejandro Gomez e Ilicic che cambiano davvero la spinta dell’Atalanta.

I DUBBI DI FONSECA

Paulo Fonseca affronta Atalanta Roma senza il suo centrocampo: il solo Veretout è disponibile, il grande ex Cristante è out per squalifica mentre Amadou Diawara è infortunato. Due le soluzioni a disposizione del tecnico portoghese: avanzare l’altro ex Gianluca Mancini, come all’inizio della stagione (in questo caso al fianco di Smalling giocherebbe Federico Fazio), oppure dare una maglia da titolare al nuovo arrivato Villar. Da valutare ma per il momento la prima ipotesi sembra andare per la maggiore; Spinazzola, lui pure ex della Dea, potrebbe avere la meglio su Santon a destra e dunque Santon sarebbe confermato dall’altra parte, in porta andrà invece Pau Lopez. Nel reparto avanzato torna Lorenzo Pellegrini, che potrebbe anche essere una soluzione per il centrocampo; la suggestione è quella di trovare una maglia da titolare per Carles Perez che però ancora una volta parte alle spalle di Cengiz Under, Perotti e Justin Kluivert. La prima punta naturalmente sarà Dzeko.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Bellanova, Caldara, Hateboer, Czyborra, Sutalo, Tameze, Pasalic, Malinovskiy, E. Colley, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, F. Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, G. Mancini; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, J. Kluivert; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Cetin, Juan Jesus, Santon, Villar, Pastore, Carles Perez, Mkhitaryan, Perotti, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Cristante

Indisponibili: Zappacosta, A. Diawara, Zaniolo



© RIPRODUZIONE RISERVATA