Video/ Fiorentina Atalanta (1-2): highlights e gol. Gasperini vola al 4^ posto!

Il video di Fiorentina Atalanta, ci racconta della bella vittoria in rimonta col risultato finale di 2-1 occorsa alla Dea solo ieri al Franchi, per la 23^ giornata della Serie A. Si è trattato quindi di un bel riscatto per la formazione di Gasperini, che cominciato il match sotto, pure è riuscita a prevalere e conquistare tre punti di peso per la classifica del campionato, mettendosi alle spalle il pari rimediato nel turno precedente contro il Genoa. Tornando alla partita a cui abbiamo assistito ieri, ecco che è stata proprio la Viola a farsi subito avanti nel primo tempo, con un gran gol di Chiesa arrivato solo al 32’ e dopo un avvio di gara però molto equilibrato. Gli ospiti, andati in svantaggio, faticano a reagire immediatamente e il primo tempo del match si chiude col risultato di 1-0 per la squadra di Iachini, E’ dunque solo nella ripresa che Gasperini e i suoi trovano il successo e i tre punti in palio. L’Atalanta dopo l’intervallo, torna in campo con il giusto approccio e già al 49’ trova il pareggio con un gran gol di Zapata. Si dovrà poi attendere il 72’ per la rete della vittoria a firma di Malinovski (entrato solo pochi minuti prima) che ha dunque condannato i gigliati. Nel finale la Fiorentina non riesce a reagire: solo Chiesa prova ancora a far paura all’Atalanta, ma con un destro a giro nel recupero trova solo il traversone. Il triplice fischio finale sancisce il successo nerazzurro, oltre al quarto posto in solitaria della Dea nella graduatoria del Campionato.

IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-2

Reti: 32′ p.t. Chiesa (F), 4′ s.t. Zapata (A), 27′ s.t. Malinovskyi (A).

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi (40′ s.t. Badelj), Pulgar (34′ s.t. Sottil), Castrovilli, Dalbert, Cutrone (1′ s.t. Vlahovic), Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Ghezzal, Agudelo, Caceres, Venuti, Dalle Mura. Terzic. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Pašalić (19′ s.t. Malinovskyi), Freuler, Gosens, Gomez (45′ s.t. Tameze), Iličić, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Czyborra, Muriel, Bellanova, Hateboer, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Alessandro Costanzo di Orvieto e Sergio Ranghetti di Chiari. IV ufficiale: Daniele Chiffi di Padova. V.A.R.: Luigi Nasca di Bari. A.V.A.R.: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti Castrovilli (F), Vlahovic (F), Zapata (A), Gollini (A).

VIDEO FIORENTINA ATALANTA, HIGHLIGHTS E GOL





