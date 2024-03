PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER/ Diretta tv: sciolto il nodo, Griezmann ci sarà (12 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: GRIEZMANN CE LA FA

Ci avviciniamo sempre più alla partita del Wanda Metropolitano, dunque nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Inter possiamo adesso parlare del grande dubbio che attanaglia la vigilia ma sembra essere risolto. Antoine Griezmann infatti ci sarà: ne ha parlato lo stesso Diego Simeone, affermando che con l’attaccante francese l’Atletico Madrid avrà più soluzioni per far male all’Inter. Griezmann è uno dei grandi simboli dell’Atletico Madrid: c’è stato un anno in cui avrebbe francamente meritato il Pallone d’Oro e risale a quando ha vinto il Mondiale con la Francia, aggiungendovi l’Europa League con i Colchoneros.

In generale ha dato tantissimo alla causa tornando a vestire questa maglia dopo la parentesi con il Barcellona, che non ha funzionato a dovere anche perché – si dice – i rapporti con Leo Messi non sono mai sbocciati. Tuttavia era stato lui a segnare un importante gol al Napoli in una precedente sfida con una compagine italiana, l’Inter e Simone Inzaghi conoscono bene le sue potenzialità e la capacità di essere anche uomo a tutto campo, visto che in nazionale Didier Deschamps l’ha anche utilizzato come mezzala tattica. Che Griezmann sia presente in Atletico Madrid Inter è chiaramente una brutta notizia per i nerazzurri, poi vedremo come si comporterà in campo il francese… (agg. di Claudio Franceschini)

ATLETICO MADRID INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Atletico Madrid Inter per presentare la partita che andrà in scena domani sera allo stadio Metropolitano di Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League: i nerazzurri vanno a caccia della qualificazione avendo già blindato lo scudetto, nel finale di stagione quindi la Champions League potrebbe diventare la priorità assoluta, a caccia della finale già raggiunta l’anno scorso, magari con un epilogo ancora più bello. Si riparte dal gol di Marko Arnautovic: un vantaggio prezioso per Simone Inzaghi, anche se avrebbe potuto essere ancora più ampio.

L’Inter parte in ogni caso da una posizione di forza, anche perché la difesa nerazzurra in questa stagione è degna, potremmo fare questo paragone, di quella del migliore Atletico Madrid di Diego Simeone, il grande ex che adesso deve provare a ribaltare la situazione, anche perché nella Liga i Colchoneros non stanno facendo faville e allora buona parte della loro stagione si gioca in Champions League, dove il Cholo continua a sfidare il suo passato, dopo avere già sfidato la Lazio nel girone. Adesso però è giunto il momento di scoprire quali siano tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Atletico Madrid Inter.

DIRETTA ATLETICO MADRID INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Atletico Madrid Inter non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa è la partita che per l’ultima settimana degli ottavi di finale di Champions League è trasmessa su Amazon Prime, e dunque riservata ai possessori di un abbonamento al portale ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER

LE SCELTE DI SIMEONE

Il grande dubbio di Simeone nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Inter è legato a Griezmann: infortunato alla caviglia, il francese è tornato a lavorare in gruppo ma non si può essere certi della sua presenza, quindi Depay e Correa sono pronti se necessario a giocarsi il posto al fianco di Morata, ovviamente confermato come riferimento offensivo. Per il resto, Simeone punta sul modulo 3-5-2 nel quale Witsel comanda la difesa, affiancato da Gabriel Paulista e Mario Hermoso (in alternativa l’ex Fiorentina Savic) davanti al portiere Oblak. A centrocampo, ecco che a destra Molina insidia Marcos Llorente mentre Rodrigo Riquelme contende il posto sulla sinistra a Lino. In mezzo invece resistono il veterano Koke e Saul Niguez, con l’ex Udinese De Paul.

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare troppo nelle probabili formazioni di Atletico Madrid Inter: il modulo di riferimento per l’allenatore nerazzurro è naturalmente sempre il 3-5-2 nel quale Pavard dovrebbe tornare a fare il terzo di destra, con De Vrij che potrebbe insidiare Acerbi (comunque favorito) al centro di una difesa completata da Bastoni e dal portiere Sommer. A centrocampo Dumfries potrebbe essere in vantaggio su Darmian a destra; sull’altro versante riecco Dimarco che è uno di coloro che hanno riposato a Bologna, in mezzo Calhanoglu è recuperato e dunque avrà in mano il gioco, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. In avanti infine non ci sono sorprese: Lautaro Martinez farà coppia con Thuram dal primo minuto nell’attacco dell’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gabriel Paulista, Hermoso; M. Llorente, De Paul, Koke, Saul Niguez, R. Riquelme; Depay, Morata. Allenatore: Diego Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











