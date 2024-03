Probabili formazioni Atletico Madrid Inter/ Quote, Griezmann ce la fa? (Champions League, 13 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: CHI GIOCA AL METROPOLITANO?

Con le probabili formazioni di Atletico Madrid Inter raccontiamo le scelte di campo che al Wanda Metropolitano animeranno il ritorno degli ottavi della Champions League 2023-2024: alle ore 21:00 di mercoledì 13 marzo i nerazzurri vanno a caccia di qualificazione, avendo già blindato lo scudetto e ora volendo tornare a giocare quella finale europea già toccata lo scorso anno. Si riparte dal gol di Marko Arnautovic che a San Siro ha fatto esplodere i tifosi: un vantaggio non indifferente per Simone Inzaghi, che ha di fronte una squadra che per caratteristiche potrebbe avere difficoltà nel fare la partita.

Nel corso degli anni Diego Simeone, grande ex, ha fatto scuola con la sua capacità di aggredire l’avversario fino a togliergli il respiro, ma adesso è costretto a fare almeno un gol e l’Inter potrebbe andare a nozze con la sua straordinaria qualità nel verticalizzare e ripartire; sarà comunque dura ma i nerazzurri hanno un passo di vantaggio, adesso nel valutare le scelte dei due allenatori facciamo la nostra ipotesi sui due undici che si affronteranno al Wanda Metropolitano, leggendo insieme le probabili formazioni di Atletico Madrid Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Inter Atletico Madrid, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra nerazzurra vi farebbe guadagnare 2,90 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione spagnola, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,50 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER

LE SCELTE DI SIMEONE

Il grande dubbio di Simeone in Atletico Madrid Inter è Griezmann: infortunato alla caviglia, il francese è tornato a lavorare in gruppo ma il Cholo ha fatto sapere di non essere certo della sua presenza: forse è pretattica, in ogni caso a scaldare i motori sono soprattutto Depay, già titolare nella sconfitta di Cadice in campionato, e Angel Correa che potrebbe fare la seconda punta tattica al fianco di Morata, ovviamente confermatissimo come riferimento offensivo. Per il resto, Simeone dovrebbe puntare ancora su un 3-5-2 nel quale Witsel si è ormai adattato a comandare la difesa, insieme a lui dovrebbero agire Gabriel Paulista e Mario Hermoso (in alternativa l’ex Fiorentina Savic) visto che José Gimenez è ancora ai box, da valutare poi le mosse in mediana perché a destra Nahuel Molina insidia il tuttofare Marcos Llorente e Rodrigo Riquelme potrebbe essere inserito come titolare di spinta sulla sinistra, prendendo il posto di Lino. Nel settore nevralgico invece resiste il veterano Koke e con lui ci sarà un altro volto storico dell’Atletico Madrid come Saul Niguez; a completare la mediana dovrebbe essere l’ex Udinese e campione del mondo De Paul.

LE MOSSE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare troppo in vista di Atletico Madrid Inter: reduce dalla vittoria di Bologna, il tecnico piacentino dovrebbe optare per un 3-5-2 nel quale Pavard dovrebbe tornare a fare il braccetto di destra, con De Vrij che potrebbe insidiare Acerbi (comunque favorito) al centro di una difesa completata da Alessandro Bastoni, e ovviamente dal portiere Sommer. A centrocampo da valutare la corsia destra, dove Dumfries sembra avere un passo di vantaggio su Darmian; sull’altro versante dovrebbe operare Dimarco, in mezzo Calhanoglu è recuperato avendo già fatto il titolare al Dall’Ara e dunque sarà lui ad avere in mano le redini del gioco, con Barella che lo affiancherà sul centrodestra e Mkhitaryan che occuperà l’altro versante del campo. In avanti naturalmente non ci sono sorprese: Lautaro Martinez farà coppia con Marcus Thuram, andando alla ricerca di un gol che metterebbe molto più in discesa il cammino verso i quarti di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID INTER: IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gabriel Paulista, Hermoso; M. Llorente, De Paul, Koke, Saul Niguez, R. Riquelme; Depay, Morata. Allenatore: Diego Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi











