Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus/ Quote, Morata in campo da grande ex

Si accenderà quest’oggi la sfida amichevole a Stoccolma tra Atletico Madrid e Juventus, ultimo incontro per la International Champions cup 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 18,00: vediamo quindi subito quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. A dir il vero pur trattandosi di un test match di lusso, non ci attendiamo grandi novità nei due schieramenti: Simeone come Sarri però hanno studiato con grande attenzione le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus. Visto l’approssimarsi dei primi impegni ufficiali nei campionati nazionale, pare normale che entrambi gli allenatori vogliano testare il loro 11 ufficiali per questo inizio di stagione, tenuto conto degli ultimi movimenti di mercato (fissati e probabili) oltre che di uomini non ancora al top della condizione. Andiamo quindi ad analizzare le mosse di Simeone e Sarri per le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match per la International Champions cup 2019 ecco che il portale di scommesse snai ha le idee ben chiare per quanto riguarda il pronostico. Per l’1×2 ecco che il successo della Juventus è stato fissato per 2,50, mentre la vittoria dell’Atletico Madrid vale 2,60: il pareggio è stato quotato a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

LE MOSSE DI SIMEONE

Per le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus Simeone pare avere le idee ben chiare e di certo il modulo non sarà diverso dal solito 4-4-2, che ha dato ottime risposte anche nell’ultimo test della ICC 2019 contro il Real Madrid. Ecco quindi che questa sera tra i pali vedremo ancora una volta Oblak, mentre toccherà ad Hermoso e Savic giocare al centro, con la coppia Trippier-Renan adibita ai lati. In mediana si fanno avanti Saul e Koke, con Joao Felix e Lemar pronti a coprire le fasce esterne: saranno maglie confermate anche in attacco con Morata e Costa in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI SARRI

Anche Sarri pare avere le idee ben chiare per quanto riguarda le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus, e pure per quanto riguarda il primo 11 che esordirà in Serie A, tenuto conto dei nuovi arrivi (e partenze) e di giocatori appena acciaccati (come Chiellini appena rientrato in gruppo). Ecco quindi che tra i pali verrà confermato Szczesny, pur con Buffon nello spogliatoio, mentre in difesa vi sarà spazio dal primo minuto per De Sciglio, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro: qui le maglie paiono più che confermate anche perchè in questa parte del campo la coperta è corta al momento, a meno di non mettere in campo qualche giovane. Saranno poi grandi conferme al centro del campo, è però la panchina è più ampia: Rabiot, Pjanic e Matuidi saranno in campo dal primo minuto, alle spalle del tridente offensivo con Ronaldo, Higuain e Bernardeschi.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan; Felix, Saul, Koke, Lemar; Costa, Morata All. Simeone

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Higuain, Bernardeschi All. Sarri



