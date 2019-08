Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Diretta tv, ancora Griezmann dal primo minuto

Torna di scena il test match tra Barcellona e Napoli: il secondo atto di questo doppio incontro in terra americana prima del via dei campionati nazionali avrà inizio solo domani sera alle ore 23.00 e ora andremo a studiare da vicino le probabili formazioni. Confermare o rivoluzionare gli undici scesi in campo solo pochi giorni fa? Difficile leggere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Barcellona Napoli, anche perchè tale amichevole potrebbe venir usata come ultima chance per Valverde e Ancelotti per testare qualche novità in vista dei prossimi impegni. Di certo però chi mancherà saranno due big dei rispettivi schieramenti e quindi Messi e Koulibaly, il primo per infortunio e il secondo perchè ancora non si è unito al gruppo campano dopo le vacanze. Andiamo ora a studiare da vicino quali potrebbero essere le probabili formazioni di Barcellona Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo che Barcellona Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky ma in pay-per-view, dunque dovendo acquistare il singolo evento. Di conseguenza per l’amichevole di lusso in terra americana non sarà disponibile una diretta streaming video classica tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

LE MOSSE DI VALVERDE

Per le probabili formazioni di Barcellona Napoli Valverde non farà a meno del 4-3-3 classico ma potrebbe alternare elementi di novità e volti noti rispetto agli ultimi appuntamenti. Ecco quindi che si accende il ballottaggio tra i pali Ter Stegen-Neto: in difesa però la certezza si chiama Piquè, in coppia ancora con Umtiti, mentre toccherà a Semedo e Alba agire dai lati. Per la mediana si fanno sempre avanti De Jong, con Rakitic e Puig, mentre in attacco dovremmo rivedere dal primo minuto Suarez, Griezmann e Dembelè, vista la conclamata assenza dello stesso Messi.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sono invece grandi dubbi per Ancelotti per le probabili formazioni di Barcellona Napoli: proporre il 4-2-3-1 o usare ancora una volta il 4-4-2? In ogni caso però le maglie da titolari paiono consegnate e pochi ballottaggi si accendono alla vigilia del fischio d’inizio. Ecco che in difesa di fronte a Meret, saranno confermati Maksimovic e Ghoulam, con Manolas e Di Lorenzo: occhio però che le alternative in panchina non mancano come Chiriches e Mario Rui. Per la mediana, ipotizzando un reparto a 2 dovremmo vedere dal primo minuto Gaetano e Zielinski, ma il polacco potrebbe spostarsi in avanti: Insigne sarebbe in tal caso posto sulla tre quarti a supporto dell’attacco con Verdi, Younes e Milik. Rimarrebbe però in tal caso da valutare la posizione di Callejon, che pure in questa estate è stato provato in più ruoli e ha fatto molto bene contro i blaugrana solo pochi giorni fa: come lui rimane in dubbio anche il volto nuovo Elmas.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembelé, Suarez, Griezmann. All: Valverde.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Verdi, Insigne, Younes; Milik. All.: Ancelotti.



