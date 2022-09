Probabili formazioni Basaksehir Fiorentina/ Quote, Italiano senza Dodò e Milenkovic

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR FIORENTINA: CHI GIOCA A ISTANBUL?

Le probabili formazioni di Basaksehir Fiorentina ci introducono e avvicinano alla partita valida per il gruppo A di Conference League 2022-2023: nella seconda giornata della fase a gironi, giovedì 15 settembre, i viola sanno di non poter sbagliare per almeno due motivi. Il primo è che le cose non stanno andando benissimo in generale, e la sconfitta di Bologna ha abbassato ancor più il morale della squadra; il secondo è che, con riferimento alla Conference League, il pareggio interno contro il Rigas è stato un risultato deludente e adesso bisogna assolutamente rimettersi in carreggiata.

Non sarà semplice, perché il Basaksehir è squadra organizzata con individualità che possono fare male: i turchi lo hanno dimostrato una settimana fa, segnando quattro gol agli Hearts andando a dominare a Edimburgo. Sarà quindi interessante scoprire quello che succederà in questa partita; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo sicuramente fare un’analisi approfondita circa le scelte che verranno operate dai due allenatori tra qualche ora, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Basaksehir Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico su Basaksehir Fiorentina. La squadra favorita per la partita del girone di Conference League è quella in trasferta: la vittoria esterna della Fiorentina, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 2,60 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 2,70 che è posto sul segno 1, identificativo del successo casalingo del Basaksehir. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 3,15 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR FIORENTINA

GLI 11 DI EMRE

C’è Emre Belozoglu sulla panchina dei turchi: volto noto che per Basaksehir Fiorentina dovrebbe puntare sul 4-1-4-1, e dunque destinare Lucas Biglia – altro che ben conosciamo – a fare da perno davanti alla difesa in quello che poi può diventare un 4-3-3, perché ovviamente nelle diverse fasi cambierà anche la posizione dei due calciatori che si piazzano al centro sulla trequarti, e dovrebbero essere Tekdemir e Ozcan. In difesa invece spicca la presenza di Duarte, leader di una difesa che sarà completata dall’altro centrale Ndiayshimiye e dai due laterali Junior Caiçara e Ali Kaldirim, che non sono partiti titolari nella trasferta vincente contro la capolista Besiktas e potrebbero ritrovare qui la loro maglia. In porta avremo Babacan; in attacco, in quello che per l’appunto possiamo considerare un tridente, l’esperto Bertrand Traoré partirà da destra con Chouiar schierato a sinistra, mentre come centravanti il “nostro” Stefano Okaka si gioca il posto con Keny che è stato titolare nell’ultima di campionato.

I DUBBI DI ITALIANO

Vincenzo Italiano ha tanti dubbi in Basaksehir Fiorentina, anche a causa delle assenze: i viola non potranno contare su Dodò, Milenkovic e Nico Gonzalez, e anche Zurkowski e Duncan (per diversi motivi) dovrebbero essere fuori causa. In difesa le scelte sono sostanzialmente obbligate: Venuti giocherà a destra con Biraghi favorito su Terzic sull’altro versante, in porta Gollini dovrebbe vincere il ballottaggio con Terracciano mentre come centrali avremo per forza di cose Martinez Quarta e Igor, a meno che ovviamente Italiano inventi qualcosa di diverso. A centrocampo il regista dovrebbe essere Mandragora, che domenica ha lasciato lo spazio a Sofyan Amrabat; sulle mezzali ecco invece Maleh e Barak, con Bonaventura eventualmente pronto a entrare a partita in corso. Nel tridente offensivo Arthur Cabral farà d nuovo alternanza con Luka Jovic partendo titolare; a sinistra ci aspettiamo Riccardo Saponara in luogo di Riccardo Sottil, mentre a destra la maglia dovrebbe essere di Ikoné.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR FIORENTINA: IL TABELLINO

BASAKSEHIR (4-1-4-1): Babacan; Junior Caiçara, Duarte, Ndayshimiye, Ali Kaldirim; Lucas Biglia; B. Traoré, Tekdemir, Ozcan, Chouiar; Okaka. Allenatore: Emre Belozoglu

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Mandragora, Barak; Ikoné, A. Cabral, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano











