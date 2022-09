Video/ Fiorentina RFS (1-1) gol e highlights: i viola sciupano l’impossibile!

Possiamo tranquillamente parlare di due punti persi per strada dalla Fiorentina che doveva fare un sol boccone dell’RFS Riga, squadra lettone evidentemente sottovalutata dai viola che pensavano di esordire sul velluto, e invece hanno dovuto fare i conti con un avversario molto coriaceo che non ha voluto regalare nulla agli avversari e si è giocato le sue carte, come scopriremo nel video Fiorentina RFS. In maniera anche piuttosto brillante, visto il risultato finale di 1-1 che premia lo spirito di sacrificio degli ospiti, che di certo non sono approdati ai gironi di Conference League per diventare carne da macello. Gli uomini di Italiano devono arrabbiarsi solamente con loro stessi per aver sciupato le tante occasioni create nei novanta minuti, a cominciare dal palo scheggiato da Barák che poi firmerà il gol del momentaneo vantaggio solamente a inizio ripresa.

Ci è voluta quasi un’ora per violare la porta difesa da Šteinbors che con le sue splendide parate ha tenuto a galla la squadra allenata da Morozs, stravincendo il duello personale con Cabral che ha cercato in tutte le maniere di lasciare il segno, ma il pallone non voleva saperne proprio di entrare. Anche Bonaventura, Saponara e Jović devono mangiarsi le mani per gli errori sotto porta. A differenza di Ilić (nessuna parentela con l’Ilić del Verona) che a un quarto d’ora dal novantesimo pareggia i conti sfruttando a meraviglia il corridoio di Friesenbichler, Ranieri e Martinez Quarta non riescono a contenerlo e vengono infilati dal numero 19 serbo che non lascia scampo a Gollini – bravissimo a sbarrargli la strada nella prima frazione di gioco.

Un ritorno in Europa agrodolce per la Fiorentina che si ritrova già a dover inseguire l’Istanbul Basaksehir che ha vinto facilmente contro gli Hearts of Midlothian. Ricordiamo che in Conference League solamente la prima di ciascun girone si qualifica direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde classificate devono vedersela con le terze di Europa League agli spareggi. Un doppio impegno che nasconde parecchie insidie e che sarebbe preferibile evitare. Tra una settimana in Turchia i viola hanno un solo risultato a disposizione per rimettersi in carreggiata. Ne è consapevole Vincenzo Italiano che ammette di avere parecchi problemi nella fase d finalizzazioni: “In ogni partita riusciamo sempre a sbagliare i gol più semplici. Non mi brucia tanto l’aver pareggiato, quanto il non essere riusciti a dimostrare tutto il nostro valore. Continuiamo a fare tantissima fatica a segnare, non so quante occasioni sono servite per buttarla dentro, dobbiamo imparare a essere più cinici e concreti davanti alla porta avversaria”.

Pierluigi Gollini, portiere della Fiorentina, non ha nulla da rimproverarsi sul piano della prestazione ma sgrida i suoi compagni per i peccati di ingenuità: “Giocare meglio di così è difficile. Ci manca quel pizzico di determinazione in più che serve per vincere le partite. Non dobbiamo concedere nulla agli avversari, altrimenti non raccoglieremo mai i risultati che meritiamo di raggiungere”.

FIORENTINA-RFS 1-1 (0-0)

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (72’ Maleh), Barák (77’ Mandragora), Amrabat; Kouamé (46’ Sottil), Cabral (55’ Jović), Ikoné (77’ Saponara). All. Vincenzo Italiano.

RFS (3-4-3): Šteinbors; Jagodinskis, Stuglis, Lipušček; Sorokins (68’ Vlalukin), Panić, Šarić, Mareš; Šimković (62’ Friesenbichler), Ilić, Emerson Santana (89’ Rakels). All. Viktors Morozs.

ARBITRO: Pavel Orel (CZE).

AMMONITI: 33’ Panić (R), 43’ Lipušček (R), 55’ Sorokins (R), 86’ Maleh (F), 87’ Ilić (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 56’ Barák (F), 74’ Ilić (R).











