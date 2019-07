Probabili formazioni Bayern Milan/ Diretta tv: subito spazio per Krunic? (ICC 2019)

Nelle probabili formazioni di Milan Bayern studiamo la composizione delle due squadre per la partita che si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di mercoledì 24 luglio, presso Kansas City per la International Champions Cup 2019. Inizia l’avventura di Marco Giampaolo, che per la prima volta siede sulla panchina rossonera; avversaria una delle squadre più forti in Europa che però da qualche anno, almeno a livello internazionale, non riesce più a fare il salto di qualità e pochi giorni fa ha perso contro l’Arsenal. Il Milan invece, come sappiamo, non giocherà le coppe: è arrivata la sanzione da parte della UEFA per la violazione del Fair Play Finanziario e dunque i rossoneri si concentreranno esclusivamente sul campionato. Vediamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Bayern.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Bayern sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, che manda in onda tutte le partite della International Champions Cup 2019: appuntamento sul canale numero 60 del vostro televisore, ma in alternativa potrete seguire questa partita anche in diretta streaming video grazie al servizio fornito dalla stessa emittente. Vi basterà semplicemente armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BAYERN

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per Milan Bayern Giampaolo potrebbe mandare in campo la formazione migliore, provando subito a testare i rossoneri che dovranno affrontare la Serie A: in porta va Gigio Donnarumma con una coppia centrale formata da Musacchio e Alessio Romagnoli, mentre sulle corsie laterali potremmo vedere subito Andrea Conti e Théo Hernandez, che si gioca il posto con Ricardo Rodriguez e Strinic. A centrocampo è possibile che il tecnico punti su due mezzali come Calhanoglu – utilizzato come interno nella prima uscita contro il Novara – e Krunic, il turco però potrebbe agire anche come trequartista dove eventualmente sarebbe in competizione con Suso, utile anche per agire al fianco di Piatek e dunque in attacco. Qualora lo spagnolo fosse arretrato, davanti potrebbe giocare André Silva: il portoghese tuttavia non è affatto certo di rimanere e allora potrebbe essere il momento di Cutrone.

GLI 11 DI KOVAC

Niko Kovac potrebbe affrontare Milan Bayern con un 4-1-4-1 simile a quello che ha giocato contro l’Arsenal: Neuer in porta, difesa con Kimmich e Alaba sugli esterni mentre in mezzo agirebbero Jerome Boateng e Javi Martinez. A destra potrebbe giocare anche il nuovo arrivato Pavard; a fare da raccordo tra difesa e centrocampo si prepara ancora Thiago Alcantara, avanzati invece Tolisso e Goretzka che si piazzerebbero sulla trequarti con due esterni come Coman e Gnabry, che darebbero una dimensione decisamente offensiva alla squadra bavarese. Davanti il ballottaggio potrebbe riguardare Robert Lewandowski e Thomas Muller: sarà uno dei due a partire titolare ma ricordiamo che il tuttofare tedesco potrebbe agire anche sulla trequarti, di certo Kovac ha tantissimi giocatori a disposizione e potrà variare in molti modi la sua formazione.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Cutrone, Piatek

Allenatore: Marco Giampaolo

BAYERN (4-1-4-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Javi Martinez, Alaba; Thiago Alcantara; Coman, Goretzka, Tolisso, Gnabry; Lewandowski

Allenatore: Niko Kovac



