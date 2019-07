Probabili formazioni Bayern Monaco Fenerbahce/ Quote, le scelte per la Audi Cup 2019

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Bayern Monaco Fenerbahçe: si gioca alle ore 20:30 di martedì 30 luglio, partita valida come seconda semifinale di Audi Cup 2019. I bavaresi organizzano il torneo e infatti siamo all’Allianz Arena, dove la squadra di Niko Kovac si svela al suo pubblico per iniziare una stagione che dovrà portare al salto di qualità in una Champions League che manca da sei anni, oltre ovviamente a cercare di rivincere la Bundesliga. Nel frattempo le prime amichevoli estive non sono andate male: spicca in particolar modo la vittoria contro il Real Madrid, ma il Bayern ha poi battuto anche il Milan di misura. Vediamo dunque quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita di Audi Cup 2019, analizzando in maniera più concreta le probabili formazioni di Bayern Monaco Fenerbahçe.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bayern Monaco Fenerbahçe sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,14 volte quella che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il 6,50 che accompagna invece il segno X per l’eventualità del pareggio e il segno 2, che dovrete giocare qualora pensiate che i turchi vinceranno questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO FENERBAHCE

LE SCELTE DI KOVAC

Niko Kovac sceglie il 4-1-4-1 per Bayern Monaco Fenerbahçe: potremmo allora vedere una squadra schierata con la coppia difensiva formata da Jerome Boateng e Sule a protezione di Neuer, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire il tuttofare Kimmich e uno tra Lucas Hernandez e Alaba, destinati a essere in competizione per tutta la stagione. Lo stesso Alaba può rappresentare un’alternativa per la linea di trequarti, dove eventualmente si giocherebbe il posto con Gnabry; dall’altro lato pronto Coman, mentre i due giocatori che potrebbero giocare in mezzo sono eventualmente Thiago Alcantara e Goretzka. A fare da raccordo tra la difesa e il centrocampo ci sarà il perno che agirà in mediana: Javi Martinez sembra destinato a piazzarsi in quella posizione, in alternativa potrebbe giocare lo stesso Thiago Alcantara che infatti è stato messo in quella zona del campo nelle prime amichevoli estive. La prima punta dovrebbe essere Lewandowski, ma occhio anche a Thomas Muller.

GLI 11 DI YANAL

Anche Ersun Yanal dovrebbe affrontare Bayern Monaco Fenerbahçe con il 4-1-4-1: provando a ipotizzare possiamo pensare a Tekin in porta, due difensori centrali come Diego Reyes e Deniz Yilmaz e terzini che potrebbero essere Isla e Ali Kaldirim, destinati a percorrere la fascia in lungo e in largo e ovviamente dare una mano ai trequartisti. A piazzarsi davanti alla difesa potrebbe essere il brasiliano Jailson; poi appunto i quattro che agiranno come supporto del centravanti, gli esterni che potrebbero andare a formare un 4-3-3 facendo qualche passo avanti potrebbero essere Victor Moses e Garry Rodrigues, al centro Zajc e Karakoc devono vincere la concorrenza del veterano Emre Belozoglu mentre la prima punta uscirà da un ideale ballottaggio tra Muriqi, Max Kruse e Michael Frey, ma essendoci due partite in due giorni bisognerà anche valutare se l’allenatore non intenda mischiare le carte.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Sule, L. Hernandez; Javi Martinez; Coman, Thiago Alcantara, Goretzka, Gnabry; Lewandowski

Allenatore: Niko Kovac

FENERBAHCE (4-1-4-1): Tekin; Isla, Diego Reyes, Deniz Yilmaz, Ali Kaldirim; Jailson; Victor Moses, Zajc, Karakoc, Garry Rodrigues; M. Kruse

Allenatore: Ersun Yanal



© RIPRODUZIONE RISERVATA