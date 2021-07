Probabili formazioni Italia Belgio/ Quote, Mancini rilancia Chiellini? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO: CHI GIOCA A MONACO?

Le probabili formazioni di Italia Belgio ci introducono alla partita che stavamo aspettando con trepidazione: quarti di finale agli Europei 2020, Allianz Arena di Monaco di Baviera, ore 21:00 di venerdì 2 luglio. Gli azzurri inseguono un sogno: alcune big sono già state eliminate dal torneo, l’Italia ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Austria di grande carattere ma alla fine è entrata nella Top 8, e adesso se la gioca contro una squadra che alla vigilia era forse considerata superiore a noi, ma che dovrà dimostrarlo sul campo e che cinque anni fa avevamo battuto in una versione (la loro) molto simile, anche se era l’esordio nel girone e non un dentro o fuori in gara secca.

Il Belgio si presenta ai quarti degli Europei 2020 avendo sempre vinto – come noi – e faticando contro un Portogallo che nel secondo tempo ha tirato fuori gli artigli; entrambi i CT hanno qualche acciacco e i Diavoli Rossi rischiano di perdere due big o comunque farli giocare in condizioni non perfette. Staremo a vedere; naturalmente l’attesa è tanta e le speranze ancora maggiori, dunque in vista del calcio d’inizio possiamo provare a valutare quali siano i dubbi e le certezze che riguardano gli schieramenti che scenderanno sul terreno di gioco dell’Allianz Arena, leggendo con maggiore attenzione e profondità le probabili formazioni di Belgio Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Italia Belgio, secondo le quote ufficiali emesse dall’agenzia Snai, indicano nella nostra nazionale la favorita per il quarto agli Europei 2020: il segno 2 che identifica la vittoria degli azzurri vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte la cifra sul piatto, per contro il segno 1 per il successo dei Diavoli Rossi porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la giocata. Il pareggio, eventualità per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,05 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO

LE SCELTE DI MARTINEZ

Roberto Martinez, lo abbiamo detto nel presentare le probabili formazioni di Belgio Italia, deve fare i conti con gli infortuni di De Bruyne e Eden Hazard: il primo dovrebbe essere regolarmente in campo, per il secondo si valuterà di fatto ora per ora ma al momento c’è ottimismo, dunque noi lo inseriamo nel 3-4-3 di partenza come esterno sinistro del tridente, mentre De Bruyne giocherà sull’altro versante e in mezzo all’attacco stazionerà naturalmente Romelu Lukaku. Qualora i due big non dovessero farcela e partissero dalla panchina, sono pronti Mertens e Ferreira Carrasco; a centrocampo Witsel e Tielemans formano la coppia centrale di grande qualità ma anche forza fisica, poi Meunier è favorito su Castagne per la fascia destra e sulla sinistra opererà ovviamente Thorgan Hazard, che ha risolto l’ottavo contro il Portogallo. In difesa le soluzioni non mancano e Martinez ha mischiato le carte nel corso degli Europei 2020, ma a rigor di logica a giocare dovrebbero essere i tre veterani già titolari nel match precedente: da destra a sinistra avremo quindi Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen, con Courtois che difenderà i pali della porta.

GLI 11 DI MANCINI

I dubbi che accompagnano Mancini nelle probabili formazioni di Belgio Italia sono di natura fisica ma anche tattica: riguardo il primo campo, Chiellini dovrebbe essere titolare con Bonucci mentre Florenzi va verso la panchina (confermato Di Lorenzo come terzino destro), nella seconda categoria rientrano invece Locatelli e Pessina, scelte validissime per il centrocampo, e Federico Chiesa che dopo il gol all’Austria ha aumentato le chance di essere titolare. Tuttavia, bisogna anche dire che il nostro Commissario Tecnico pare intenzionato a confermare quanto si è visto finora: quindi, in questo senso, Verratti sarà ancora il titolare come mezzala e Domenico Berardi avrà posto a destra nel tridente, anche perché Chiesa sembra poter essere più devastante a partita in corso. Jorginho sarà il nostro playmaker, con Barella a completare la linea di centrocampo; Gigio Donnarumma senza la minima discussione giocherà in porta, davanti poi avremo Immobile in qualità di prima punta e Lorenzo Insigne che dovrà dimostrare di poter fare la differenza anche nei big match, una caratteristica che non sempre lo ha accompagnato nel corso di una comunque ottima carriera.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini



