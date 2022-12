Probabili formazioni Betis Inter/ Diretta tv, in attacco gioca Carboni? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Betis Inter riguardano la partita amichevole che i nerazzurri giocano sabato 17 dicembre: siamo al Benito Villamarin di Siviglia, dunque la squadra padrona di casa è il Betis che non può essere sottovalutato (ovviamente, al netto dell’importanza del match) perché nella Liga è in piena corsa per entrare nelle prime quattro e timbrare la qualificazione in Champions League mentre nell’Europa League che riprenderà a febbraio è già agli ottavi, avendo vinto un girone che comprendeva anche la Roma cui ha lasciato soltanto un punto.

Una squadra in crescita da qualche anno, pur se ancora con la questione di dover fare il salto di qualità; per l’Inter, che dieci giorni fa ha demolito il Salisburgo, si tratta comunque di testare la condizione di alcuni suoi giocatori e preparare al meglio il rientro in campionato, anche perché ci sarà la grande sfida contro il Napoli e ripartirà la corsa alla Champions League. Vedremo quello che succederà in campo, per ora possiamo concentrare la nostra attenzione sulle scelte che opereranno i due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Betis Inter.

DIRETTA BETIS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è ancora un’informazione ufficiale, ma la diretta tv di Betis Inter non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; se così fosse, non avreste a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa partita amichevole. Per avere informazioni utili sul match potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare ovviamente quelli dei nerazzurri, consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER

LA SQUADRA DI PELLEGRINI

Abbiamo imparato che Manuel Pellegrini gioca con il 4-2-3-1, dunque in previsione di Betis Inter schieriamo i biancoverdi con questo modulo. Puntiamo sulla formazione migliore anche se poi qualche variazione sul tema ci sarà: in porta Rui Silva, davanti a lui una linea difensiva con Edgar Gonzalez e Victor Ruiz al centro mentre i due terzini potrebbero essere Martin Montoya e Alberto Moreno, o Juan Miranda (il ballottaggio è a sinistra). In mezzo al campo si va con le seconde o terze linee: Akouokou e Camarasa diventano i favoriti ma l’algerino Fekir potrebbe anche arretrare la sua posizione andando a giocare nel settore nevralgico, oppure agire a sinistra sulla trequarti in una linea che comprende anche Canales e Luiz Henrique, che partirebbe favorito su Rodri Sanchez utile anche per la fascia mancina. Come prima punta dovremmo avere Willian José, da valutare però Borja Iglesias.

LE SCELTE DI INZAGHI

Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi per Betis Inter mancheranno ancora i nazionali, ed è da capire quale possa essere la scelta definitiva del tecnico piacentino. A protezione di Handanovic possono giocare Skriniar, Acerbi ed Alessandro Bastoni che di fatto rappresentano la difesa titolare; Bellanova e Gosens invece sono i due giocatori che iniziano la partita come titolari sulle corsie (almeno secondo la nostra ipotesi), in mezzo al campo Asllani potrebbe avere la maglia da regista perché ha comunque bisogno di mettere minuti nelle gambe, con lui le due mezzali potrebbero essere Barella e Gagliardini con Calhanoglu e Mkhitaryan che, se la soluzione dovesse essere questa, potrebbero avere spazio nel secondo tempo quando in ogni caso, a prescindere dalle scelte iniziali, ci sarà spazio per tutti. La coppia d’attacco può essere formata da Dzeko e Valentin Carboni, ma bisognerà chiaramente vedere se sarà così; a giocarsela certamente è anche il giovane Iliev, che sta facendo molto bene in Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS INTER: IL TABELLINO

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, E. Gonzalez, Victor Ruiz, A. Moreno; Camarasa, Akouokou; Luiz Henrique, Canales, Fekir; Willian José. Allenatore: Manuel Pellegrini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Dzeko, V. Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi











