Probabili formazioni Bologna Inter/ Quote, Palacio bomber titolare per i rossoblu

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 tra le mura del Dall’Ara la sfida tra Bologna e Inter: vediamo quali saranno le probabili formazioni di questo incontro per la 11^ giornata di Serie A. Per i felsinei, nelle probabili formazioni di Bologna e Inter, è lecito attendersi solo titolari da parte di Mihajlovic e il suo staff. Gli emiliani hanno infatti sulle spalle un duro impegno nel turno infrasettimanale con il Cagliari, ma certo contro la squadra di Conte non si può prendere rischi inutili. Sono poi ancora tanti i dubbi nello spogliatoio dei nerazzurri per le probabili formazioni di Bologna e Inter: Conte da tempo si lamenta di una rosa stanca e corta, e per la sfida di oggi sono ancora tanti i ballottaggi che si aprono in un po’ tutte le zone del campo. Andiamo ad analizzare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Bologna Inter.

Per il match al Dall’Ara certo non possiamo trascurare anche il pronostico di questa sfida della 11^ giornata di Serie A, chiaramente a favore dei nerazzurri. Pure il portale snai per l’1×2 concede all’Inter in successo la quotazione di 2.05, più bassa rispetto al 3.50 fissato per il Bologna: il pareggio vale 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna e Inter, certo ricordiamo che i rossoblù non si discosteranno dal classico 4-2-3-1, ovviamente farcito di titolari nonostante il doppio turno di campionato. Stasera al Dall’Ara gli emiliani dunque punteranno su Skorupski tra i pali, con di fronte Danilo e Bani (con Denswill a disposizione), mentre toccherà a Krejci e Mbaye agire ai lati. Per la mediana si fanno invece avanti Dzemaili e Poli, mentre non sarà impossibile vedere Medel almeno per la panchina. Sono poi maglie più che confermate per l’attacco del Bologna, dove di certo sarà Soriano il trequartista titolare: oggi Orsolini e Sansone giocheranno ai lati a sostegno di Palacio, grande ex, prima punta.

LE SCELTE DI CONTE

Come riferito prima, non sono pochi i dubbi che affollano lo spogliatoio di Conte: il tecnico non ha un gran numero di cambi a sua disposizione e finora non tutti hanno convinto. Pure per le probabili formazioni di Bologna Inter, l’allenatore non muterà il 3-5-2 come modulo di partenza: il primo dubbio però si accende già in difesa dove Bastoni dovrebbe concedere riposo a uno dei tre soliti titolari oggi, più probabilmente a Skriniar. Per la mediana a 5 ecco che poi in questa trasferta emiliana, si fanno avanti Borzovic, Gagliardini e Barella, ma pure Borja Valero cerca spazio: sull’esterno non mancherà Candreva, mentre Biraghi dovrebbe di nuovo prendere il posto di Asamoah, questa volta dal primo minuto. Sono poi dubbi per l’Inter anche in attacco, visto che Sanchez è ancora fuori uso: Lukaku e Lautaro hanno bisogno di riposo ma facciamo fatica a vedere il belga come un panchinaro. Saranno quindi pronti Politano ed Esposito, ma solo gli ultimi allenamenti daranno un verdetto a Conte.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 14 Bani, 11 Krejci; 31 Dzmaili, 16 Poli; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 24 Palacio All. Mihajlovic

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 95 Bastoni, 6 De Vrij; 87 Candreva. 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 16 Politano All. Conte



