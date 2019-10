Video/ Cagliari Bologna (3-2): highlights e gol. Doppietta di Joao Pedro! (Serie A)

Il Cagliari piega il Bologna in rimonta grazie alla doppietta di Joao Pedro e Simeone che rispondo al rigore di Santander. Nel finale l’autogol di Faragò serve solo per le statistiche. Possesso palla molto equilibrato quelle delle due compagini con il 48% contro il 52% del Bologna. Il Cagliari ci ha provato molto di più con 12 tiri in porta contro i 6 dei felsinei. Riguardo le statistiche personali spiccano i due tiri totali di Joao Pedro e Simeone mentre Nainggolan e Pellegrini hanno fornito gli assist vincenti. Joao Pedro protagonista totale grazie anche alle tre occasioni da gol create. Grande anche il match di Denswil cje ha recuperato ben 25 palloni. Soriano invece, con quattro falli commessi, è stato il calciatore con più animosità. Il Cagliari ha reagito benissimo alla rete subita da Santander.

LE DICHIARAZIONI

Maran commenta la bella vittoria dei sardi che volano al quinto posto in classifica. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Siamo partiti bene, con un ritmo incredibile, nella ripresa abbiamo trovato continuità in attacco: tre gol in un tempo, abbiamo sigillato la partita a nostro favore e con personalità. Continuiamo a essere in crescita, non ci precludiamo nulla: viviamo la classifica con entusiasmo, insieme ai nostri tifosi che creano un clima davvero bello”. De Leo premia il coraggio della sua compagine nonostante la sconfitta: “Ci aspettavamo una gara difficile, sapendo che sull’asse centrale il Cagliari avrebbe costruito la sua azione. Abbiamo provato a giocarcela con coraggio, senza speculare. Però non siamo stati precisissimi, credo che nel secondo tempo la loro spinta andava combattuta in modo diverso, tanto che non è bastato quel che abbiamo fatto”.

