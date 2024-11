PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONACO: CHI GIOCA AL DALL’ARA?

Le probabili formazioni Bologna Monaco ci presentano la partita che ci attende stasera allo stadio Renato Dall’Ara per la quarta giornata della Champions League. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano ci arrivano con il morale in crescita grazie alle due vittorie consecutive in campionato che tra l’altro hanno anche spezzato il tabù casalingo, ma in Champions League il ritorno del Bologna dopo 60 anni fino a questo momento ha fruttato solamente il pareggio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk.

Video Bologna Lecce (1-0)/ Gol e highlights: un'altra gara decisa da Orsolini! (Serie A 2 novembre 2024)

Successivamente sono arrivate due sconfitte consecutive contro Liverpool e Aston Villa, entrambe in trasferta, senza sfigurare ma naturalmente lasciando il Bologna nei bassifondi e fra le poche formazioni che non hanno ancora segnato nemmeno un gol in questa Champions League. Tra l’altro il compito non sarà semplice neanche stasera, perché il Monaco ha ben 7 punti in classifica e vuole continuare a volare nei quartieri nobili della classifica unica. Con queste basi scopriamo adesso le probabili formazioni Bologna Monaco.

Diretta/ Bologna Lecce (risultato finale 1-0): Orsolini porta in vantaggio i suoi! (Serie A, 2 novembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO: CHE INCERTEZZA!

Bologna Monaco si annuncia intrigante, lo si capisce anche il pronostico che come sempre aggiungiamo all’analisi delle probabili formazioni. L’agenzia di scommesse Snai quota infatti il segno 1 a 2,75 e il segno 2 a 2,55, quindi quasi alla pari pur con un leggero favore per gli ospiti. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il segno X e quindi il pareggio, con il quale si arriverebbe a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONACO

I TRE DUBBI DI ITALIANO

Le probabili formazioni Bologna Monaco dovrebbero riservarci il modulo modulo 4-2-3-1, ma con tre ballottaggi ancora aperti per mister Vincenzo Italiano. Nessun dubbio su Skorupski in porta; davanti a lui la consueta difesa a quattro con Posch terzino destro, Beukema centrale affiancato da uno tra Lucumí e Casale ed infine Miranda sulla sinistra; in mezzo al campo indichiamo Moro e Freuler, ma nel reparto offensivo arrivano gli altri due ballottaggi. Le certezze dovrebbero essere Orsolini ala destra e Fabbian trequartista centrale, mentre Ndoye e Dominguez si giocano il posto a sinistra, come Castro (favorito) e Dallinga per quanto riguarda il centravanti.

DIRETTA/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato finale 0-1): decisivo il gol di Byar! (2 novembre 2024)

MODULO SPECULARE PER HUTTER

Modulo 4-2-3-1 anche per gli ospiti monegaschi del mister austriaco Adolf Hutter, quindi nelle probabili formazioni Bologna Monaco potremmo vedere innanzitutto Majecki in porta, protetto dai quattro difensori che dovrebbero essere da destra a sinistra Vanderson, Kehrer, Singo e Caio Henrique; in mediana ecco l’ex juventino Zakaria e Camara; sulla trequarti Ben Seghir, Minamino e Akliouche dovrebbero invece trovare posto da destra a sinistra, con Embolo ad agire in qualità di prima punta davanti a tutti.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONACO: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All. Hutter.