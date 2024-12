PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONZA: LE SCELTE PER L’OTTAVO DI FINALE

La Coppa Italia torna a fare capolino con le prime partite degli ottavi di finale e allora adesso esaminiamo le probabili formazioni Bologna Monza, partita tra due squadre che vivono situazioni profondamente diverse. Il Bologna non sarà quello dello scorso anno, ma almeno in campionato sta tenendo un passo più che discreto, confermato dalla netta vittoria contro il Venezia, per cui la Coppa Italia può essere un obiettivo intrigante.

Il Monza invece sta vivendo il suo campionato più difficile da quando è arrivato in Serie A: il pareggio a Como è stato un risultato discreto, ma ci sarà tanto da lottare per ottenere la salvezza per i brianzoli. In questo contesto va quindi ad inserirsi la Coppa Italia e noi naturalmente adesso proviamo a dire qualcosa sulle probabili formazioni Bologna Monza, pur sapendo che in Coppa Italia le variabili da considerare sono davvero molte…

QUOTE E PRONOSTICO SONO CHIARI

Uniamo alle probabili formazioni anche il pronostico su Bologna Monza grazie alle quote dell’agenzia Snai, che ritiene nettamente favoriti i padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70, mentre si sale poi a 3,65 per il segno X in caso di pareggio ed infine una vittoria esterna del Monza varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONZA

IL TURNOVER DI ITALIANO

Le probabili formazioni Bologna Monza ci offriranno inevitabilmente un ampio turnover da parte di Vincenzo Italiano, anche perché in questa stagione il Bologna è alle prese con un triplo impegno al quale certamente non è abituato. La Coppa Italia diventa allora l’occasione di mettersi in mostra per molte riserve, anche se non è detto che i cambiamenti siano così drastici e qualche big dovrebbe comunque vedere il campo. Con tutte le cautele del caso, potremmo indicare un modulo 4-2-3-1 con Ravaglia in porta; i quattro difensori Holm, Beukema, Erlic e Lykogiannis; in mediana coppia di livello con Moro e Freuler; ecco poi sulla trequarti Orsolini a destra, Fabbian centrale e Karlsson come ala sinistra alle spalle del centravanti Dallinga.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI NESTA

Per Alessandro Nesta invece nelle probabili formazioni Bologna Monza bisogna fare i conti soprattutto con il fatto che la salvezza in campionato è naturalmente la priorità assoluta di questa stagione, anche se la Coppa Italia potrebbe comunque portare entusiasmo, specie se l’impresa al Dall’Ara riuscisse. Come modulo potremmo indicare un 3-4-2-1 con il portiere Pizzignacco protetto dai tre difensori D’Ambrosio, Pablo Marí e Caldirola; a centrocampo linea a quattro per i brianzoli, con Birindelli, Bondo, Bianco e Ciurria da destra a sinistra; infine, il reparto offensivo con Caprari e Vignato sulla trequarti, a sostegno della prima punta Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MONZA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Dallinga. All. Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Vignato; Petagna. All. Nesta.