DIRETTA COMO MONZA: I TESTA A TESTA

A distanza di qualche anno torna a giocarsi la diretta di Como Monza, uno dei match che esordisce in Serie A dopo una trafila durata molte stagioni nei campionati minori. Questa partita infatti è stata giocata per la maggior parte a cavallo dalla Serie C del girone A, e ovviamente in Serie B. Partiamo con l’analizzare in questi testa a testa di tipo storico la categoria più bassa, per cercare la favorita sotto questo punto di vista in questa rivalità.

Quattro le partite in Serie C, dove il Como non è mai riuscito a vincere contro il Monza che invece ne porta a casa due di partite da tre punti e poi due pareggi. Passando invece alla serie cadetta, abbiamo una vittoria da ambo le parti e questo significa che sono i brianzoli a dominare in questo momento la rivalità. Sarà interessante vedere se anche in Serie A verrà rispettata questa usanza, per scoprirlo aspettiamo di vedere il prossimo aggiramento della diretta di Como Monza per analizzare insieme le statistiche di questa parte di stagione dei due team. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA COMO MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Como Monza sarà come di consueto garantita per tutti i possessori di un abbonamento valido per DAZN, la piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le gare del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. la diretta Como Monza in streaming tramite il browser del pc oppure attraverso smart phone, tablet e console grazie all’applicazione dedicata.

COMO MONZA, SI LOTTA PER LA SALVEZZA

La diretta Como Monza è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como ed è valida come partita della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Quella tra lariani e brianzoli si presenta a tutti gli effetti come una sfida salvezza vista la complicata situazione di classifica vissuta da entrambe le compagini dopo i primi tredici turni sin qui disputati. I biancoblu occupano infatti la diciottesima posizione con dieci punti racimolati ed i biancorossi seguono invece al diciannovesimo posto con appena nove punti.

I padroni di casa del tecnico Cesc Fabregas sono reduci dalla sconfitta interna patita contro la Fiorentina nel turno precedente mentre gli ospiti di mister Alessandro Nesta sono stati in grado di ottenere un pareggio per 1 a 1 in trasferta contro il Torino tornando così a muoversi in classifica dopo tre sconfitte consecutive. L’intenzione del Monza sarebbe quella di quantomeno ripetersi se non cercare di imporsi contro un avversario che rappresenta una diretta concorrente per la permanenza in Serie A, ricordando che sia il Cagliari che il Genoa si trovano ad una sola lunghezza di distacco con undici punti.

COMO MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora ad analizzare quali sono le scelte dei due tecnici per la diretta Como Monza a partire dalla probabili formazioni della gara che si disputa allo Stadio Sinigaglia. Mister Cesc Fabregas dovrebbe optare per il 4-2-3-1 come modulo affidandosi a Reina in porta, Goldaniga, Kempf, Barba, Moreno in difesa, Engelhardt e Da Cunha in mediana, Verdi, Nico Paz e Fadera sulla trequarti alle spalle di Cutrone.

Dal canto suo, mister Alessandro Nesta dovrebbe schierare i suoi giocatori con il 3-4-2-1 puntando su Turati tra i pali con D’Ambrosio, Pablo Marí e Carboni davanti a comporre il resto della retroguardia, Birindelli, Bondo, Bianco e Kyriakopoulos a centrocampo, Mota e Maldini da trequartisti per offrire supporto all’unica punta che sarà Djurić.

COMO MONZA, LE QUOTE

Tentiamo infine di conoscere il pronostico dell’esito finale per la diretta Como Monza attraverso la presa in esame delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo Snai, i favoriti per il successo sembrano essere i padroni di casa alla vigilia sulla carta pagando infatti l’1 a 2.00 mentre gli ospiti hanno decisamente meno chances di strappare il successo esterno con il 2 dato invece addirittura a 4.00. Da non sottovalutare poi l’opzione riguardante il pareggio visto che l’x viene pagato a 3.35 e la pensa in maniera molto simile Sisal specialmente per il 2, dando invece l’1 a 2.05 e l’x a 3.10.