Probabili formazioni Bologna Napoli/ Diretta tv, Insigne esterno? (Serie A)

Bologna Napoli si gioca domani sera alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara per l’ultima giornata di Serie A. Partita che a dire il vero avrà poco da dire per entrambe le formazioni: Bologna Napoli metterà infatti di fronte i rossoblù che sono matematicamente salvi dopo il pareggio con la Lazio e i partenopei che sono invece da tempo sicuri del secondo posto e arrivano dalla bella vittoria contro l’Inter. Adesso resta solo da chiudere al meglio il campionato, forse giocando in casa potrebbero essere più motivati i rossoblù. Nell’attesa del match, andiamo a scoprire quali sono le probabili formazioni di Bologna Napoli alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Bologna Napoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky, per la precisione su Sky Sport Serie A (canale numero 202) e Sky Sport 251. In alternativa, gli abbonati Sky potranno utilizzare anche il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA NAPOLI

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Parlando delle probabili formazioni di Bologna Napoli, bisogna naturalmente tenere conto del fatto che questa partita sarà di fatto una passerella. Ci potrebbero dunque essere scelte anche particolari da parte di Sinisa Mihajlovic, magari per dare spazio a chi ha giocato meno finora. Comunque ci sarà anche la voglia di chiudere in bellezza, di conseguenza sarà comunque un Bologna di buon livello e non molto diverso dunque dal 4-2-3-1 di base. Dunque si parte da una idea di base con Skorupski in porta; difesa a quattro con Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Poli e Pulgar, con Dzemaili che resta naturalmente una valida alternativa; sulla trequarti Orsolini, Soriano e Palacio, anche perché Sansone è acciaccato, in appoggio alla prima punta, ruolo per il quale Destro sembra favorito su Santander.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Potrebbero esserci più sorprese in casa partenopea per le probabili formazioni di Bologna Napoli, anche perché sono squalificati Allan e Koulibaly. In difesa sono aperti numerosi ballottaggi per Carlo Ancelotti, ad esempio Malcuit ed Hysaj si contendono la maglia da terzino destro ma non è da escludere che ci possa essere spazio anche per il giovane Luperto, che potrebbe togliere il posto da titolare a Maksimovic. Dubbio abbastanza consueto anche a sinistra, dove Ghoulam è in ballottaggio con Mario Rui. Idee più chiare a centrocampo, dove agiranno Zielinski e Fabian Ruiz come centrali più Callejon a destra, mentre a sinistra potrebbe giocare Verdi oppure essere arretrato Insigne, dando spazio davanti alla coppia Milik-Mertens, senza però sottovalutare le possibilità di Younes di giocare già dal primo minuto.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All. Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Calabresi, Helander, Paz, Dzemaili, Donsah, Svanberg, Nagy, Krejci, Edera, Santander, Falcinelli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mattiello.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, F. Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

A disposizione: Karnezis, Hysaj, Luperto, Mario Rui, Diawara, Verdi, Gaetano, Younes.

Squalificati: Allan, Koulibaly.

Indisponibili: Ounas, Chiriches.



