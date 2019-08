Probabili formazioni Borussia Dortmund Bayern Monaco/ Quote, mosse per la Supercoppa!

Si gioca questa sera al Signal Induna park alle ore 20,30 la Supercoppa di Germania, che vedrà in campo Borussia Dortmund e Bayern Monaco, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Dopo anche le ultime amichevoli estive (come la finale di Audi cup, persa solo pochi giorni fa dai bavaresi contro gli Spurs) si fa sul serio con il primo trofeo messo in palio per la stagione 2019-2020 in Germania: inutile dire che ad entrambi i tencici non sarà concesso alcun errore nel disegnare le probabili formazioni di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La posta in gioco è troppo alta: i bavaresi infatti sono a un passo dalla ottava Supercoppa di Germania della sua storia, la quarta di seguito, mentre i gialloneri (secondi in Bundesliga e quindi qualificati alla finale dato che il Bayern ha fatto suo campionato e coppa) avranno il gravoso compito di interrompere questa striscia. Dati tali elementi non ci sorprende che il clima in campo sia rovente: andiamo quindi subito ad analizzare da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

Data la posta in palio e la partita secca è ben difficile fissare un pronostico per questa partita tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Il portale di scommesse snai però per la finale della Supercoppa di Germania per l’1×2 ha deciso di concedere il 2.15 per il successo di bavaresi e la quotazione di 3.15 agli avversari: il pareggio invece vale 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO

LE MOSSE DI FAVRE

Per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Bayern Monaco, ecco che Favre dovrebbe tenere conto del 4-2-3-1 come modulo di partenza, dove chiaramente ci sarà spazio solo per i titolari più in forma. Tra i pali questa sera dovremmo quindi vedere dal primo minuto Burki, mentre in difesa le maglie paiono già consegnate a Piszczek, Hummles, Zagadou e Schmelzer, benchè certo non siano impossibili ballottaggi di rilievo, visto che in panchina stazionano Toprak e Akanji. In mediana vi sarà poi spazio per Weigl e Delaney, mentre sulla trequarti si faranno trovare pronti Gotze, Reus e Brandt. Nessun dubbio per aver anche in attacco, con titolare Alcacer, benché le alternative in panca non manchino.

LE SCELTE DI KOVAC

Mosse ben chiare anche per Kovac, che pure dovrà fare attenzione a gestire i suoi dopo pure le ultime fatiche dell’Audi cup: in ogni caso però dovrebbe essere il 4-1-4-1 il modulo di riferimento per questa finale di Supercoppa di Germania 2019. Ecco quindi che vedremo il solito Neuer a difendere lo specchio dei bavaresi: di fronte ci sarà spazio per la coppia di centrali Boateng-Martinez, mentre dovrebbe toccare a Kimmich e Hernandez coprire i corridoi esterni. A collegamento tra i reparti verrà adibito Alcantara, mentre in avanti si giocano le loro chance dal primo minuto Alaba, Goretzka, Coman e Gnabry. Confermatissimo in attacco ovviamente Lewandowski, in grande stato di forma dopo l’estate.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummles, Zagadou, Schmelzer; Weigl, Delaney; Gotze, Reus, Brandt; Alcacer All. Favre

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Martinez, Hernandez; Alcantara; Alaba, Goretzka, Coman, Gnabry; Lewandowski All. Kovac



