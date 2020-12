Probabili formazioni Borussia Dortmund Lazio/ Diretta tv: un paio di dubbi

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND LAZIO: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio ci permettono di parlare della partita di Champions League che è molto attesa per domani sera al Westfalen Stadion di Dortmund. In palio c’è la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo tra le due formazioni che sono comunque le favorite: per la Lazio è stato molto importante vincere settimana scorsa contro lo Zenit all’Olimpico, anche se adesso la missione si fa più difficile. Servirebbe la Lazio ammirata all’andata proprio contro il Borussia Dortmund, certamente non quella che domenica ha perso in casa contro l’Udinese in campionato. Di certo sarà una partita da non perdere, dunque adesso andiamo ad esaminare con grande attenzione le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio.

BORUSSIA DORTMUND LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Borussia Dortmund Lazio sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali della piattaforma televisiva satellitare, che fornirà quindi anche la diretta streaming video, sempre riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND LAZIO

LE MOSSE DI FAVRE

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio, per quanto riguarda i gialloneri tedeschi di Lucien Favre, attirano l’attenzione di tutti gli appassionati soprattutto grazie a un fenomenale (e giovanissimo) reparto offensivo, che potrebbe diventare davvero devastante se il Borussia riuscirà a trattenere almeno ancora qualche anno i suoi gioielli a Dortmund. Il 4-2-3-1 tedesco, cominciando però dalla difesa per andare con ordine, dovrebbe prevedere titolari in porta Burki; davanti a lui la difesa a quattro formata da Meunier a destra, Akanji e il leader Hummels centrali e Guerreiro come terzino destro; ecco poi la coppia mediana formata da Witsel e Bellingham per giungere infine al temibilissimo attacco formato da Sancho esterno destro, Hazard in posizione di trequartista e Reyna ala sinistra alle spalle del centravanti Haaland.

LE SCELTE DI INZAGHI

Passando ai biancocelesti di Simone Inzaghi, le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio dovrebbero prevedere un 3-5-2 che metterà in evidenza la difesa, chiamata a contrastare l’eccellente attacco avversario. Strakosha torna e sarà dunque titolare fra i pali: davanti a lui dovrebbe agire una difesa a tre con la possibile presenza da titolare di Hoedt insieme ad Acerbi e Radu. Nel centrocampo della Lazio si segnalano invece un paio di ballottaggi ancora aperti: a sinistra si contendono una maglia Marusic e Fares (mentre a destra dovrebbe essere intoccabile Lazzari), in mezzo Parolo dovrebbe avere la meglio su Milinkovic Savic che non è ancora al top per partire titolare. Le altre due maglie sembrano invece garantite per Lucas Leiva in cabina di regia e per Luis Alberto, così come in attacco non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia formata da Correa e dall’ex Immobile.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Sancho, Hazard, Reyna; Haaland. All. Favre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Hoedt, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA