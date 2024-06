Formazioni Real Madrid Borussia Dortmund/ Quote: chi gioca? Finale Champions League, 1° giugno 2024

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCA IN FINALE?

Nel giorno della finale di Champions League, è doveroso l’appuntamento con le probabili formazioni di Real Madrid Borussia Dortmund: stasera a Wembley ci sarà in palio il titolo di campioni d’Europa, che sarebbe l’ennesima perla nella carriera di Carlo Ancelotti e anche nella bacheca del Real Madrid, mentre per il suo collega Edin Terzic sarebbe un vero e proprio capolavoro e per i gialloneri tedeschi sarebbe la seconda volta dopo il 1997. Curiosamente il Real Madrid ha affrontato in questa stagione tutte le tedesche: finora cammino perfetto, compresa l’eliminazione del Bayern Monaco in semifinale, ora ci sarà da coronare l’opera.

Dall’altra parte ecco il Borussia Dortmund che invece vuole completare quella che sarebbe una sorpresa clamorosa: i gialloneri hanno già mandato a casa il Paris Saint Germain, che per l’ennesima volta deve rinunciare alla conquista del trono d’Europa, adesso possono affrontare la finale con la serenità di chi è già andato oltre le previsioni e adesso potrebbe entrare nella leggenda. Ci sono poi diversi incroci curiosi a livello personale, che andremo a presentare meglio nell’analisi delle probabili formazioni di Real Madrid Borussia Dortmund.

ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Apriamo una parentesi nelle probabili formazioni per curiosare nelle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Real Madrid Borussia Dortmund. Dobbiamo evidenziare che il successo degli spagnoli è nettamente favorito ed è quindi quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio e quindi di segno X; infine, una vittoria del Borussia Dortmund varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nei gialloneri tedeschi.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND

SCOPRIAMO LE SCELTE DI ANCELOTTI

Le probabili formazioni di Real Madrid Borussia Dortmund vedono molti nomi speciali fra i possibili undici titolari di mister Carlo Ancelotti, che dovrebbe scegliere il consueto modulo 4-3-1-2. Innanzitutto, in porta potrebbe esserci Courtois e sarebbe bello dopo un anno davvero sfortunato per il belga; davanti a lui, ecco la difesa a quattro con Carvajal, Nacho, il tedesco Rüdiger e Mendy; a centrocampo invece un altro tedesco sarà all’epilogo con il Real Madrid e di meglio non avrebbe potuto essere. Parliamo naturalmente di Kroos, che sarà affiancato da Valverde e Camavinga; infine nel reparto offensivo ci sarà il grande ex Bellingham, il quale godrà della piena libertà di movimento alle spalle dei due attaccanti, cioè naturalmente Rodrygo e Vinicius Junior.

CHE COSA FARÀ TERZIC?

Modulo 4-2-3-1 invece per l’allenatore dei tedeschi Edin Terzic nelle probabili formazioni di Real Madrid Borussia Dortmund, per i gialloneri in porta ci sarà posto certamente per Kobel; davanti a lui, difesa a quattro con Ryerson a destra, il veterano Hummels e Schlotterbeck centrali e Maatsen che agirà come terzino sinistro. L’ex Juventus Emre Can sarà invece affiancato da Sabitzer nella coppia di centrocampo, nel cuore della mediana; infine, eccoci naturalmente a presentare anche il reparto offensivo dei tedeschi, nel quale ci saranno tre uomini sulla trequarti, cioè a destra Adeyemi, in posizione centrale Brandt e infine a sinistra Sancho a sostegno del centravanti, che sarà senza dubbio Füllkrug.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. All.: Ancelotti.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All.: Terzic.











