Diretta Lazio Udinese/ Streaming video DAZN: Inzaghi vuole fare il salto (Serie A)

DIRETTA LAZIO UDINESE: TUTTO FACILE PER INZAGHI?

Lazio Udinese, che sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano, rappresenta il lunch match domenicale nella nona giornata del campionato di Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 12:30 del 29 novembre, e sfida che almeno sulla carta tende decisamente dalla parte biancoceleste. Una Lazio che ha avuto qualche difficoltà di troppo all’inizio della stagione, ma sembra essersi ripresa: ha vinto a Crotone nell’ultimo impegno del torneo e poi ha fatto un passo avanti forse decisivo nel girone di Champions League, battendo lo Zenit in maniera convincente. Adesso si tratta di confermare il pronostico avvicinando ancor più il primo posto in classifica, o comunque confermando il margine dalle prime; viene da una preziosa vittoria anche l’Udinese, ottenuta contro il Genoa con il brivido; tre punti vitali per la corsa alla salvezza, ma in generale i friulani sono ancora sotto tono e per di più hanno perso in casa nel quarto turno di Coppa Italia, facendosi superare dalla Fiorentina ai supplementari. Aspettiamo dunque la diretta di Lazio Udinese, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO UDINESE IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Udinese sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del loro decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE

C’è possibilità di turnover per Simone Inzaghi in Lazio Udinese: Reina ancora in porta perché Strakosha è sempre positivo al Coronavirus, ultimo tampone negativo per Sergej Milinkovic-Savic che dunque potrebbe sostituire Parolo in mezzo al campo, conferma per Luis Alberto con Lucas Leiva insidiato da Akpa Akpro. Anche Manuel Lazzari potrebbe riposare, nel caso a destra agirebbe Marusic con Fares sull’altro versante, davanti Joaquin Correa resta favorito su Caicedo mentre in difesa scalda i motori Luiz Felipe, che potrebbe essere titolare al fianco di Acerbi e con Stefan Radu a completamento del reparto. Nell’Udinese ci sarà spazio per un 3-5-2 con Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir a protezione di Musso; out Walace e dunque in mediana avremo Arslan che agirà tra le mezzali De Paul e Pereyra, un assetto già visto nell’ultima uscita di campionato. Stryger Larsen correrà sulla fascia destra con Zeegelaar sul versante opposto, davanti potrebbe non farcela Lasagna e allora Pussetto e Deulofeu sono in ballottaggio per la maglia di seconda punta, con Okaka – quasi un derby per lui – che sarà il centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Lazio Udinese: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,73 volte quello che avrete deciso di investire, contro il valore di 4,50 che accompagna il segno 2 per il successo della squadra in trasferta. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 volte la giocata.



