Probabili formazioni Brasile Argentina/ Doppio dubbio portiere per Tite e Scaloni!

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA: CHI IN CAMPO A RECIFE?

Le probabili formazioni di Brasile Argentina ci introducono al grande spettacolo di Recife: domenica 5 settembre alle ore 21:00 italiane va in scena la partita valida per le qualificazioni Mondiali 2022, il rematch della finale di Copa America con la quale l’Albiceleste si è tolta un gran peso dalle spalle, tornando a vincere un trofeo internazionale dopo 28 anni. La Seleçao va in cerca di rivincita, e vincere questa partita significherebbe anche blindare una qualificazione che già adesso appare scontata, visto il primo posto in classifica.

Risultati Qualificazioni Mondiali 2022, classifica/ Vincono Danimarca e Olanda!

Rischia qualcosa in più l’Argentina che deve ancora sistemare le cose nel girone sudamericano (che ovviamente è unico), ma la verità è che questa sfida esula da qualunque inscatolamento e contesto; vedremo allora quello che succederà, ma noi qui stiamo parlando delle scelte dei due Commissari Tecnici e allora, aspettando che si giochi, dobbiamo senza dubbio fare un approfondimento sugli undici che si affronteranno tra qualche ora a Recife, leggendo insieme nel dettaglio le probabili formazioni di Brasile Argentina.

Diretta/ Ucraina Francia (risultato finale 1-1) video tv: Martial evita la sconfitta!

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

LE SCELTE DI TITE

È un 4-3-3 classico quello di Tite, che nelle probabili formazioni di Brasile Argentina ha solo l’imbarazzo della scelta: forse il reparto con la coperta più corta rimane il centrocampo, ma qui le decisioni del CT sono blindate con Casemiro che agirà come schermo centrale, mentre ai suoi lati le due mezzali dovrebbero essere Fred e Paquetà, che in nazionale funzionano molto bene e si stanno anche rilanciando nei rispettivi club. Il grande dubbio rimane legato al portiere: in Copa America ha avuto più spazio Ederson, qui invece la scelta di Tite potrebbe ricadere su Alisson che è il titolare naturale del Brasile.

DIRETTA/ Qatar Portogallo (risultato 1-3), video: Bruno Fernandes la chiude!

Davanti a lui giocheranno Thiago Silva e Marquinhos, si rivede Dani Alves che però potrebbe essere destinato alla panchina con Danilo e Alex Sandro dall’inizio, a meno che il primo dei due terzini della Juventus venga dirottato a sinistra. Nel tridente offensivo è da capire se verrà nuovamente cavalcato Richarlison, come già in Copa America; teoricamente Tite dovrebbe puntare su Roberto Firmino come centravanti e Gabriel Jesus da esterno tattico, poi ovviamente a sinistra avrà una maglia da titolare Neymar.

GLI 11 DI SCALONI

Anche Lionel Scaloni, soprattutto dopo aver vinto la Copa America, ha tante soluzioni a disposizione: a cominciare dal portiere, sulla carta ci sono quattro titolari e dal ballottaggio allargato dovrebbe spuntarla nuovamente Emiliano Martinez, eroe di luglio. In difesa Otamendi e Cristian Romero dovrebbero mantenere la loro posizione come centrali, poi si aprono i ballottaggi sugli esterni con Gonzalo Montiel e Tagliafico che sono favoriti, pur se almeno a destra c’è Nahuel Molina che sa di potersi giocare carte interessanti.

Il dubbio per l’Argentina riguarda il modulo: dovrebbe comunque essere un 4-2-3-1 con Leandro Paredes e Lo Celso in mezzo al campo, ma con De Paul pronto ad arretrare la sua posizione per formare un centrocampo a tre con maggiore densità. Fosse così, in posizione offensiva l’Albiceleste si schiererebbe con Leo Messi largo a destra, poi Nico Gonzalez a sinistra e Lautaro Martinez che agirebbe da centravanti; partirà dalla panchina, almeno dovrebbe essere così, Dybala che torna tra i convocati della Seleccion dopo quasi due anni.

IL TABELLINO

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paquetà; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar. Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; G. Montiel, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; L. Paredes, Lo Celso; Messi, De Paul, N. Gonzalez; L. Martinez. Allenatore: Lionel Scaloni



© RIPRODUZIONE RISERVATA