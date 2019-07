Probabili formazioni Brasile Argentina/ Quote, rientra Casemiro (Copa America 2019)

Nelle probabili formazioni di Brasile Argentina studiamo le scelte dei due Commissari Tecnici per la prima semifinale di Copa America 2019, che si gioca alle ore 2:30 della mattina italiana di mercoledì 3 luglio. Siamo a Belo Horizonte: uno stadio, il Mineirao, dove la Seleçao ha vissuto uno dei rovesci più clamorosi della storia, la sconfitta per 7-1 nella semifinale dei Mondiali contro la Germania. Adesso si va a caccia di riscatto, e l’avversario è quello storico: l’Argentina non vince nulla da 26 anni ma ha giocato le ultime due finali di Copa America perdendole ai rigori, di conseguenza arriva qui con una tradizione, almeno recente, superiore e proverà a confermarsi dopo aver avuto un quarto di finale abbordabile contro il Venezuela. Mentre aspettiamo che le due nazionali facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, vediamo dunque in che modo potrebbero essere disposte a livello di modulo e scelte individuali, valutando insieme le probabili formazioni di Brasile Argentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai che sono state fornite per Brasile Argentina indicano nella Seleçao la nazionale favorita: segno 1 per la vittoria verdeoro che vale 1,87 volte la posta messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 4,50 volte la puntata per quanto riguarda il successo della Seleccion, per il quale dovrete puntare sul segno 2. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare una cifra pari a 3,35 volte quanto investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

LE SCELTE DI TITE

Per Brasile Argentina Tite ritrova Casemiro, che ha scontato la squalifica: il centrocampista del Real Madrid fa coppia con Arthur Melo in mezzo al campo, per il resto non dovrebbe cambiare nulla rispetto al solito 4-2-3-1. Davanti ad Allan giocano Thiago Silva e Marquinhos, la cui sintonia è affinata dall’esperienza comune nel Psg; Dani Alves percorre la corsia destra mentre Filipe Luis si sistema dall’altra parte. Sulla linea dei trequartisti è interessante la scelta di arretrare Gabriel Jesus, che fa anche un passo a destra e gioca dunque da esterno; il ruolo di prima punta viene occupato da Roberto Firmino che dunque sarà il riferimento avanzato. Confermato anche Everton che sarà il laterale sulla sinistra; al centro invece agirà Coutinho, che di fatto avrà in mano le chiavi della squadra.

GLI 11 DI SCALONI

Conferme anche per Lione Scaloni: la sua Argentina giocherà con un rombo a centrocampo e dunque Leandro Paredes da vertice basso e Messi che invece fa il trequartista alle spalle di Aguero e Lautaro Martinez che giocano in linea davanti a tutti. De Paul fa ancora la mezzala sul centrodestra, si accentra come sempre Acuna che dunque sarà un altro interno di qualità con la possibilità di andare a formare un centrocampo a quattro. In difesa potrebbe esserci spazio per German Pezzella che ha giocato il quarto di finale; al suo fianco ovviamente confermato Otamendi, mentre Foyth a questo punto può nuovamente allargarsi a destra facendo il terzino tattico. Sulla corsia mancina senza troppe sorprese ci sarà Tagliafico, mentre il portiere della Seleccion ancora una volta sarà Armani.

IL TABELLINO

BRASILE (4-2-3-1): 1 Alisson; 13 Dani Alves, 2 Thiago Silva, 4 Marquinhos, 6 Filipe Luis; 5 Casemiro, 8 Arthur Melo; 9 Gabriel Jesus, 11 Coutinho, 19 Everton; 20 Firmino

A disposizione: 23 Ederson, 16 Cassio, 22 Fagner, 14 Eder Militao, 3 Miranda, 12 Alex Sandro, 15 Allan, 7 David Neres, 18 Paquetà, 10 Willian

Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-3-1-2): 1 Armani; 2 Foyth, 6 Ger. Pezzella, 17 Otamendi, 3 Tagliafico; 16 De Paul, 5 L. Paredes, 8 Acuna; 10 Messi; 9 Aguero, 22 L. Martinez

A disposizione: 23 Musso, 12 Marchesin, 4 Saravia, 13 Ra. Funes Mori, 14 Casco, 20 Lo Celso, 15 G. Pizarro, 18 Guido Rodriguez, 11 Di Maria, 21 Dybala, 19 M. Suarez

Allenatore: Lionel Scaloni



