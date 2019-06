Video/ Venezuela Argentina (0-2): highlights e gol. Lautaro, che tacco!

Al Maracana di Rio de Janeiro l’Argentina supera il Venezuela con un netto 2 a 0: andiamo allora a scoprire il video Venezuela Argentina con tutti gli highlights. Nel primo tempo la Seleccion riesce a prendere presto in mano le redini dell’incontro passando in vantaggio già al 10′ grazie alla rete segnata di tacco dall’interista Lautaro Martinez, su assist da parte di Aguero. Il direttore di gara decide poi di affidarsi al VAR per non convalidare addirittura tre calci di rigore: due all’Argentina, al 14′ ed al 21′, ed uno al Venezuela, in questo caso al 27′. Bisogna attendere il secondo tempo per vivere ulteriori emozioni dato che l’ottimo Lautaro Martinez centra la traversa in avvio di ripresa, precisamente al 48′. Ci pensa quindi il neo entrato Lo Celso, inserito al posto di Acuna qualche istante prima, a mettere la parola fine sul match tramite il gol del raddoppio, messo a segno al 74′. Grazie a questo successo l’Argentina si qualifica per la semifinale di Copa America, dove affronterà il Brasile, mentre il Venezuela saluta la competizione venendo eliminato.

VIDEO VENEZUELA ARGENTINA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Argentina abbia ottenuto meritatamente questa vittoria, nonostante il possesso palla favorevole al Venezuela con il 59%. I giocatori dell’Albiceleste hanno però toccato più palloni e completato più passaggi rispetto ai rivali, 355 su 436 contro 229 su 298 appoggi completati. In fase offensiva spiccano sempre gli uomini allenati dal ct Scaloni grazie al 17 a 6 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 1 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Venezuela è stata la squadra più scorretta a fronte del 16 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro colombiano W. Roldan ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Rincon, Herrera, Rondon e Soteldo da un lato, Lautaro Martinez ed Acuna dall’altro.

TABELLINO

Venezuela Argentina 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 10′ Lautaro Martinez (A); 74′ Lo Celso (A).

Assist: 10′ Aguero (A).

VENEZUELA Farinez, Hernandez, Chancellor, Mago (56′ Soteldo), Rosales (83′ Seijas); Moreno, Murillo, Herrera, Rincon, Machis (71′ J. Martinez), Rondon. All.: Dudamel.

ARGENTINA Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Acuna (68′ Lo Celso), Paredes, De Paul, Messi, Lautaro Martinez (64′ Di Maria), Aguero (85′ Dybala). All.: Scaloni.

Arbitro: W. Roldan (Colombia).

Ammoniti: 13′ Rincon (V); 16′ Herrera (V); 16′ Lautaro Martinez (A); 42′ Acuna (A); 44′ Rondon (V); 90’+5′ Soteldo (V).

VIDEO VENEZUELA ARGENTINA: GOL E HIGHLIGHTS





