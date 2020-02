Probabili formazioni Brescia Napoli/ Diretta tv: tanti dubbi per Lopez e Gattuso

La 25^ giornata di Serie A si accenderà solo domani sera alle ore 20,45 tra le mura del Rigamonti, con il primo anticipo tra Brescia e Napoli, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le scelte di Lopez come di Gattuso per le probabili formazioni di Brescia e Napoli: entrambi i tecnici infatti vogliono al massimo i tre punti messi in palio, ma pure dovranno fare attenzione a gestire i propri giocatori, dovendo tenere d’occhio parecchi casi dubbi. Sarà quindi un delicato esercizio di equilibrio per fissare l’11 titolare di questo primo match del turno di Serie A: andiamo allora subito a controllare da vicino le possibili scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Brescia Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA NAPOLI

LE MOSSE DI DIEGO LOPEZ

Per le probabili formazioni di Brescia Napoli, come detto prima, Diego Lopez dovrà fare attenzione a fissare il suo 11, tenuto conto di alcuni giocatori sulla via di recupero e dunque potenzialmente arrischiabile contro la corazzata azzurra. Ecco che allora domani, direttamente dall’infermeria bresciana Joronen dovrebbe ritrovare il posto tra i pali, come Cistana in difesa, quest’ultimo in compagnia di Sabelli, Chancellor e Martella. In mediana domani sera pure dovremmo rivedere dal primo minuto in campo Tonali: con lui non mancheranno i solito Bisoli e Dessena ma sarà ballottaggio aperto per la trequarti tra Bjarnason e Zmrhal. Da segnare che nella doppia punta d’attacco domani Torregrossa e Donnarumma, in lieve difficoltà, potrebbero lasciare il posto a Skrabb per far compagnia a Balotelli: Ayè è infatti squalificato dopo il match con la Juventus.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sarà il 4-3-3 il modulo di base di Gattuso, che pure per stilare le probabili formazioni di Brescia Napoli dovrà fare i conti con alcuni giocatori ancora non al top della condizione. Parliamo dunque di Milik, convocabile ma dato in panchina, come per gli influenzati Koulibaly e Lozano, ancora in dubbio alla vigilia del fischio d’inizio. Per risolvere tali punti di domanda ecco che il tecnico domani potrebbe puntare su Mertens per completare il tridente offensivo, con Insigne e Callejon, mentre in difesa si farà largo al centro del reparto Maksimovic, con Manolas e la coppia Mario Rui-Di Lorenzo utilizzata per coprire le fasce esterne. Manca quindi da definire solo la mediana a tre per i campani, ma anche qui il lavoro di Gattuso non sarà semplice. Confermato Demme in cabina di regia, la prima ipotesi vede la riproposizione dal primo minuto di Fabian Ruiz e Zielinski al fianco dell’ex Lipsia, ma qui sono possibili ampi ballottaggi dalla panchina.

IL TABELLINO

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 14 Chancellor, 15 Cistana, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 31 Bjarnason; 45 Balotelli, 23 Skrabb All. Lopez

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso



