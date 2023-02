Probabili formazioni Bruges Benfica/ Diretta tv: chi giocherà domani?

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES BENFICA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Bruges Benfica per presentare una partita forse un po’ a sorpresa nel contesto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I belgi del Bruges sono stati l’outsider della fase a gironi, l’unica delle otto squadre della quarta fascia capace di superare il proprio gruppo grazie ad alcune prestazioni davvero degne di nota, come lo 0-4 sul campo del Porto oppure il 2-0 inflitto all’Atletico Madrid. Insomma, il passaggio del turno è stato meritato, ma non c’è dubbio sul fatto che il Bruges fosse la seconda che tutte le prime avrebbero desiderato.

Ironia della sorte, il sorteggio ha accoppiato i belgi alla prima forse più sorprendente: il Benfica ha fatto un girone splendido, con doppio pareggio contro il PSG e doppia vittoria contro la Juventus, ma solo con cinque gol nella ripresa dell’ultima partita contro il Maccabi Haifa ha superato i francesi per numero di gol in trasferta, poi la sorte ci ha messo lo zampino e il PSG incrocerà il Bayern, mentre il Benfica è super favorito contro il Bruges. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bruges Benfica.

BRUGES BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Bruges Benfica in diretta tv sarà un’esclusiva di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video del match di Champions League sarà garantita da Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES BENFICA

LE MOSSE DI PARKER

Nelle probabili formazioni di Bruges Benfica, dobbiamo innanzitutto segnalare che i belgi hanno cambiato l’allenatore rispetto alla fase a gironi e adesso sulla panchina del Bruges siede l’inglese Scott Parker. Proviamo ad ipotizzare un modulo 3-4-3, aggressivo almeno sulla carta, con questi possibili undici titolari: il portiere Mignolet e davanti a lui la difesa a tre uomini con Boyata, Mechele e Meijer; ecco poi da destra a sinistra nella linea del centrocampo a quattro dei belgi Buchanan, l’ex Bologna Skov Olsen, Vanaken e Nusa; infine il tridente offensivo potrebbe vedere in campo dal primo minuto domani sera Sowah ala destra, Jutglà centravanti e Lang a sinistra per il Bruges.

LE SCELTE DI SCHMIDT

Anche per i portoghesi qualcosa è cambiato dall’autunno, nelle probabili formazioni di Bruges Benfica ad esempio non troviamo più il campione del Mondo Enzo Fernandez, ma l’allenatore tedesco Roger Schmidt può comunque schierare un undici titolare decisamente molto competitivo, che noi proviamo ad ipotizzare con il modulo 4-2-3-1 e questi undici titolari dal primo minuto: in porta Vlachodimos; la difesa a quattro con Bah a destra, i due centrali António Silva e Otamendi, infine Grimaldo come terzino sinistro; nel cuore della mediana potrebbero agire Aursnes e Florentino; il reparto offensivo ha molta qualità a disposizione, è arrivato anche Gonçalo Guedes ma noi ipotizziamo titolari da destra a sinistra Neres, Rafa Silva e l’ex interista João Mário sulla trequarti, alle spalle della prima punta Gonçalo Ramos.

PROBABILI FORMAZIONI BRUGES BENFICA: IL TABELLINO

BRUGES (3-4-3): Mignolet; Boyata, Mechele, Meijer; Buchanan, Skov Olsen, Vanaken, Nusa; Sowah, Jutglà, Lang. All. Parker.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. All. Schmidt.











