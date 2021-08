Probabili formazioni Chelsea Villarreal/ Quote Supercoppa UEFA: Jorginho in panchina?

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA VILLARREAL: CHI IN CAMPO OGGI A BELFAST?

Solo questa sera alle ore 21,00 tra le mura del Windsor Park di Belfast assisteremo alla sfida tra Chelsea e Villarreal, finale della Supercoppa Europea: vediamo allora quali saranno le probabili formazioni di questo big match, tra gli inglesi vincitori della Champions league e gli spagnoli, trionfatori in Europa league, solo questa estate. L’atteso verso incontro è ovviamente grande e pure tanta la curiosità intorno alle mosse di Tuchel ed Emery: tra un mercato in continua evoluzione (come il prossimo approdo di Lukaku ai Blues) e poche settimane preparazione estiva (tra campionati finiti tardi e impegni con le nazionali), davvero non sono pochi i dubbi che si accendono in entrambe le panchine. Andiamo dunque ad esaminarli uno a uno, analizzando le possibili mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Chelsea Villarreal.

CHELSEA VILLARREAL: QUOTE E PRONOSTICO

Trattandosi di una sfida secca e per di più essendo la finale della Supercoppa UEFA, ci pare davvero complicato fissare un pronostico netto per il match tra Chelsea e Villarreal. Pure la Snai, nel fissare le quote per il 1×2 ha concesso ai Blues il proprio favore: la vittoria inglese oggi è stata data a 1.70, contro il più alto 5.50 assegnato per il trionfo degli spagnoli, mentre il pareggio è stato valutato a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA VILLARREAL

LE MOSSE DI TUCHEL

In attesa che ormai l’ex nerazzurro Lukaku arrivi a impreziosire l’attacco dei Blues, per la finale della Supercoppa UEFA Tuchel dovrebbe schierare il Chelsea secondo il già noto 3-4-3, che pure vedrà pronto in attacco dal primo minuto Kai Havertz, con Ziyech e Werner al suo fianco. Per la mediana possibile partenza dalla panchina per Jorginho, che si è aggregato in ritardo al gruppo: Kantè e Kovacic si schiereranno al centro del reparto, mentre Hudson Odoi e Alonso completeranno lo schieramento. Per la difesa, via libera a Azpilicueta, Rudiger e Zouma, anche se dalla panchina scalpita Thiago Silva, come pure Christensen: Mendy sarà il titolare tra i pali.

LE SCELTE DI EMERY

Spazio al classico 4-4-2 per il sottomarino giallo, con Emery e i suoi pronti a riscattare un pre campionato davvero disastroso (solo pareggi o sconfitte nei test amichevoli delle ultime settimane). Con Rulli pronto tra i pali, dopo l’ottimo finale di stagione dello scorso anno, ecco che in difesa per il Villarreal questa sera dovremmo avere pronti Foyth e Albiol, come pure il duo sull’esterno Gaspar-Pedraza. Per il centrocampo gli spagnoli dovrebbero poi puntare su Morlanes e Trigueros al centro, mentre saranno Coquelin e Dia ad occupare le corsie esterne: dalla panca saranno comunque pronti Pino e Capoue, come anche Alberto Moreno e Parejo. In avanti irrinunciabili giocatori come Gerard Moreno e Paco Alcacer, anche se non mancano le alternative in panchina (Bacca però si trova ora al Granada).

SUPERCOPPA UEFA: IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rudiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Werner; Havertz. All.: Tuchel

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Foyth, Albiol, Pedraza; Coquelin, Morlanes, Trigueros, Dia; Moreno, Alcacer. All.: Emery



© RIPRODUZIONE RISERVATA