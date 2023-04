PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA/ Quote, Dessers titolare con Tsadjout

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA: IL PROTAGONISTA

Certamente uno dei protagonisti nelle probabili formazioni di Cremonese Fiorentina è Cyriel Dessers: l’attaccante belga, naturalizzato nigeriano, è stato il grande colpo estivo dei grigiorossi appena tornati in Serie A dopo 26 anni. Stiamo pur sempre parlando di quello che è stato il capocannoniere di Conference League: 10 gol con il Feyenoord (in 13 partite) e finale raggiunta dalla sua squadra, che poi come ricordiamo l’ha persa contro la Roma. In quella stagione Dessers aveva segnato anche 9 gol in Eredivisie, oltre a uno in Coppa d’Olanda; quindi un bottino di 20 reti e una media di un gol ogni due partite.

Il ritorno al Genk, squadra proprietaria del cartellino ma con la quale aveva giocato appena una stagione, è durato poco: Dessers ha però avuto il tempo di segnare tre gol nelle prime tre partite di campionato, poi è arrivata la chiamata della Cremonese. Con i grigiorossi il nigeriano ha segnato 5 gol in Serie A e uno nella splendida cavalcata in Coppa Italia: questa sera Davide Ballardini dovrebbe schierarlo titolare al posto del veterano Daniel Ciofani, per fare reparto con Frank Tsadjout. Vedremo se Dessers terrà vivo il sogno della Cremonese di arrivare in finale… (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONESE FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina per cercare di intuire le mosse dei due allenatori Davide Ballardini e Vincenzo Italiano verso la partita d’andata della semifinale della Coppa Italia 2022-2023 in programma stasera a Cremona, per aprire un confronto che terminerà fra tre settimane con il ritorno a Firenze. Mettiamo sotto i riflettori in particolare gli ospiti della Fiorentina, che ai quarti ha eliminato il Torino, è ancora in corsa su tre fronti e che naturalmente ambisce a vincere almeno una fra Coppa Italia e Conference League per arricchire la bacheca societaria, ferma da ormai più di 20 anni. Quest’anno ci sono due chance e in Coppa Italia la finale è davvero a portata di mano…

La Coppa Italia ha regalato grandi gioie alla Cremonese, che ha avuto la meglio sul Napoli agli ottavi e ha eliminato la Roma ai quarti, per di più sempre in trasferta: i grigiorossi sembrano vivere due storie opposte fra campionato e Coppa, ma almeno in questo modo possono scrivere una pagina di storia del club proprio grazie alla Coppa Italia. Già raggiungere la finale sarebbe una prima volta assoluta, poi chissà, in una partita secca si potrebbe anche sognare l’impresa da leggenda. Tutto questo ci ha permesso di inquadrare il contesto, oggi eccoci a leggere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Cremonese Fiorentina in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti gigliati partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,85, poi si sale a quota 3,70 sul segno X in caso di pareggio oppure fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Cremonese a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA

LE MOSSE DI BALLARDINI

Le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina, tenuto conto di alcuni acciaccati, ci dicono che mister Davide Ballardini questa sera dovrebbe schierare i padroni di casa grigiorossi con il modulo 3-5-2 nel quale ci aspettiamo Aiwu. Bianchetti e Vasquez come difensori davanti al portiere Carnesecchi; ecco poi una folta mediana a cinque a centrocampo per la Cremonese, con Sernicola a destra, Pickel in cabina di regia affiancato dalle mezzali Benassi e Meité, infine Valeri a sinistra. La coppia d’attacco grigiorossa dovrebbe infine prevedere Tsadjout e Dessers titolari, tenuto conto che c’è anche Okereke fra gli acciaccati dei lombardi.

LE SCELTE DI ITALIANO

Passando agli ospiti viola di Vincenzo Italiano, le probabili formazioni di Cremonese Fiorentina dovrebbero invece proporre un modulo 4-1-4-1 e questi possibili undici titolari: Terracciano in porta; davanti a lui Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi da destra a sinistra nella difesa a quattro; Amrabat come al solito nei panni del regista basso, fulcro del gioco della Fiorentina; c’è abbondanza invece sulla trequarti, dove potrebbero addirittura essere in sette per quattro posti, cioè Bonaventura, Barak e Mandragora per due maglie in mezzo, il ballottaggio Gonzalez-Ikoné a destra e quello Saponara-Kouamé a sinistra, mentre Cabral sarà il centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE FIORENTINA: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu. Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano.











