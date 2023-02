Diretta Fiorentina Torino/ Streaming video Italia 1: bel quarto in Coppa Italia

DIRETTA FIORENTINA TORINO: SFIDA COMBATTUTA!

Fiorentina Torino, in diretta dallo stadio Artemio Franchi si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 1° febbraio 2023, come quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023. Non sono passati molti giorni dalla partita di campionato che ha visto i granata fare il colpo in riva all’Arno, la Fiorentina cercherà la rivincita e la posta in palio sarà altissima, perché per entrambe le società la Coppa Italia potrebbe essere una strada intrigante, dal momento che chi vincerà sarà in semifinale. La competizione potrebbe rivestire un ruolo fondamentale nella stagione di viola e granata, magari sognando di tornare a vincere un trofeo che manca da molto tempo nelle bacheche di entrambe le società.

Probabili formazioni Fiorentina Torino/ Quote: Gonzalez o Saponara? (Coppa Italia)

La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva dal buon pareggio contro la Lazio, ma la classifica dice che difficilmente dal campionato potrebbe esserci un ritorno in Europa e quindi la Coppa Italia è ancora più stuzzicante; il Torino di Ivan Juric invece arriva dal pareggio in rimonta contro l’Empoli, in Coppa dal colpo a San Siro contro il Milan e si gode il fatto di essere davanti ai cugini in classifica, per cui andare ancora più avanti in Coppa Italia sarebbe la ciliegina sulla torta. Sarà dunque davvero un match stuzzicante: che cosa ci dirà la diretta di Fiorentina Torino?

CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Preso Gravillon, scambio per Vieira con la Sampdoria

FIORENTINA TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Torino sarà visibile in chiaro per tutti su Italia 1, canale che trovate naturalmente al tasto 6 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Italia, compresa la trasmissione in diretta streaming video di Fiorentina Torino e anche di tutti gli altri incontri, tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Nelle probabili formazioni per la diretta di Fiorentina Torino, nei viola di mister Vincenzo Italiano ecco il modulo 4-2-3-1, con Jovic come prima punta al centro dell’attacco, supportato da Ikone, Bonaventura e Gonzalez titolari sulla trequarti, anche se Nico Gonzalez potrebbe essere insidiato da Saponara. Nel cuore della mediana invece la certezza è Amrabat in cabina di regia, affiancato da Barak, favorito nel duello con Duncan. In difesa infine Martinez Quarta dovrebbe giocare nella coppia centrale con Milenkovic davanti al nuovo portiere Sirigu, con Venuti terzino destro e Biraghi a sinistra.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ No al Barcellona per Amrabat, si tratta per Sabiri

Sul fronte granata, Ivan Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 nel quale Seck si candida a prima punta, terminale di un reparto offensivo nel quale sulla trequarti giocheranno due tra Miranchuk, Radonjic e Vlasic. Procedendo a ritroso, Linetty e Ricci dovrebbero formare la coppia mediana titolare a centrocampo, con Singo favorito come esterno destro e Vojvoda sulla corsia mancina. Infine in difesa dobbiamo ricordare che Djidji è squalificato e non ci sarà, il reparto arretrato dovrebbe quindi essere composto da Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui il terzetto con Zima, Schuurs e Buongiorno.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Fiorentina Torino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Torino invece a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA