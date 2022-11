Probabili formazioni Cremonese Milan/ Quote: Origi sarà il centravanti

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA A CREMONA?

Le probabili formazioni di Cremonese Milan ci introducono al derby lombardo che stasera sarà uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A in turno infrasettimanale allo stadio Giovanni Zini. Obiettivi logicamente opposti: i campioni d’Italia in carica del Milan di Stefano Pioli devono vincere per rimanere in scia della scatenata capolista Napoli, che impone alla concorrenza ritmi furibondi per non perdere il passo. Bisogna sfruttare questo turno sulla carta facile, ma ricordando molto bene quanto fatica è servita sabato sera per piegare lo Spezia.

Probabili formazioni Cremonese Milan/ Diretta tv: Giroud e Theo squalificati

La Cremonese di Massimiliano Alvini, dal canto suo, non ha ancora vinto nemmeno una partita in tutto il campionato e ospitando il Milan non sarà facile spezzare il digiuno, anche se tre pareggi nelle ultime quattro giornate, di cui l’ultimo sabato scorso sul campo della Salernitana, sono un piccolo segnale di ripresa. Tutto questo premesso, possiamo adesso scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Cremonese Milan.

Diretta/ Salernitana Cremonese (risultato finale 2-2): pareggia Ciofani!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Cremonese Milan in base alle quote proposte dall’agenzia Snai, che vede senza dubbio favoriti gli ospiti rossoneri e quota il segno 2 a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,25 sul segno X in caso di pareggio e fino a 6,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la Cremonese a vincere questo derby lombardo.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MILAN

LE MOSSE DI ALVINI

Le probabili formazioni di Cremonese Milan vedono tre ballottaggi ancora aperti per l’allenatore di casa Massimiliano Alvini, che dovrebbe proporre il 3-4-2-1 come modulo con Carnesecchi che è tornato stabilmente titolare in porta (anche perché adesso è infortunato Radu); davanti a lui la difesa a tre composta da Aiwu, Hendry e Lochosvili, quest’ultimo tuttavia insidiato da Vasquez; a centrocampo invece sono in ballottaggio due maglie, con Sernicola favorito su Baez a destra e Meitè che giocherà con Castagnetti (ieri si è fermato Ascacibar) nel cuore della mediana, mentre Valeri giostrerà sulla corsia mancina e sembrano esserci pochi dubbi anche sul reparto offensivo della Cremonese, con Pickel e Okereke sulla trequarti a supporto di Ciofani, che sarà il centravanti dei grigiorossi.

Diretta/ Cremonese Udinese (risultato finale 0-0): i friulani non sanno più vincere!

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Cremonese Milan, il quadro delle assenze per mister Stefano Pioli è naturalmente peggiorato dal fatto che Giroud e Theo Hernandez sono entrambi squalificati dopo la partita contro lo Spezia, che ha causato ai rossoneri grattacapi sotto ogni punto di vista. Fermo restando il modulo 4-2-3-1, ecco allora che davanti al portiere Tatarusanu dovrebbero agire da destra a sinistra nella difesa a quattro Kalulu ancora una volta allargato in fascia, la coppia centrale Kjaer-Tomori e Ballo-Tourè a sinistra; possibile turnover a centrocampo, al fianco di Tonali diamo quindi una chance dal primo minuto a Pobega; qualche dubbio come sempre sulla trequarti, ma proviamo ad ipotizzare Messias, De Ketelaere e naturalmente Rafael Leao da destra a sinistra (con Rebic prima alternativa) alle spalle del centravanti, che in assenza di Giroud sarà Origi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE MILAN: IL TABELLINO

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochosvili; Sernicola, Meitè, Castagnetti, Valeri; Pickel, Okereke; Ciofani. All. Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, R. Leao; Origi. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA