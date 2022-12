Probabili formazioni Cremonese Udinese/ Le mosse di Alvini e Sottil (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Cremonese Udinese presentiamo la partita amichevole che potremo seguire oggi pomeriggio allo stadio Giovanni Zini, ultimo test per grigiorossi e bianconeri in vista della ripartenza del campionato di Serie A e quindi banco di prova molto importante per le scelte dei due allenatori, Massimiliano Alvini e Andrea Sottil. Il match, a maggior ragione considerando che metterà di fronte due squadre entrambe di Serie A, avrà naturalmente il sapore della prova generale.

La Cremonese insegue ancora la prima vittoria stagionale e deve cambiare passo se vorrà inseguire la salvezza, anche se non sono mancati segnali incoraggianti per i grigiorossi come il pareggio contro il Milan. La classifica invece sorride all’Udinese, che però vorrà provare a tornare sui livelli di inizio campionato, mettendosi alle spalle il periodo complicato che i bianconeri friulani hanno vissuto appena prima della pausa per i Mondiali Qatar 2022. Di certo oggi sia Alvini sia Sottil sono chiamati a scelte significative, andiamo allora a curiosare nelle probabili formazioni di Cremonese Udinese…

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE

LE SCELTE DI ALVINI

Nelle probabili formazioni di Cremonese Udinese, ecco che Massimiliano Alvini potrebbe pensare a un modulo 3-5-2, dopo avere invece testato il 4-3-2-1 contro il Torino. Una certezza è che in ogni caso ci sarà Carnesecchi in porta e davanti a lui schieriamo la difesa a tre, magari con Aiwu, Lochoshvili ed Hendry anche se ci sono alternative valide come Bianchetti e magari anche Ghiglione se si giocasse invece a quattro; nel folto centrocampo a cinque della Cremonese proviamo ad indicare Sernicola, Pickel, Meité, Ascacibar e Valeri, con particolare attenzione su quest’ultimo e su Meité, entrambi rimasti in panchina contro il Torino; infine in attacco scegliamo Ciofani e Okereke per la coppia titolare, ma con varie possibili alternative e un posto in più se il modulo fosse appunto il 4-3-2-1.

LE MOSSE DI SOTTIL

Naturalmente parliamo di amichevoli e quindi qualche incertezza c’è, aspetto da tenere presente anche valutando le mosse di Andrea Sottil per le probabili formazioni di Cremonese Udinese. Il tecnico dei friulani dovrebbe proporre un modulo 3-5-2, con Ebosse, Bijol e Perez che si candidano ad essere titolari nella difesa a tre davanti al portiere Silvestri; a centrocampo formiamo la possibile linea a cinque con Ehizibue, Arslan, Lovric, Walace e Pereyra, mentre in attacco scegliamo la coppia formata da Deulofeu e Beto, anche se naturalmente ci saranno poi molte sostituzioni possibili. Lo spagnolo ha bisogno di un test dopo l’infortunio, tra chi potrebbe entrare partita in corso citiamo anche il classe 2006 Pafundi, già chiamato in Nazionale dal c.t. Roberto Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE UDINESE: IL TABELLINO

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili, Hendry; Sernicola, Pickel, Meité, Ascacibar, Valeri; Ciofani, Okereke. All. Alvini.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Ehizibue, Arslan, Lovric, Walace, Pereyra; Deulofeu, Beto. All. Sottil.











