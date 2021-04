Probabili formazioni Crotone Inter/ Diretta tv, soliti titolari per Conte

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà domani alle ore 18.00 tra le mura dell’Ezio Scida la sfida per la 34^ giornata di Serie A tra Crotone e Inter: vediamo quali saranno le probabili formazioni del match. Contro gli squali ormai indirizzati verso la retrocessione in cadetteria a fine stagione, la squadra di Conte spera di riuscire a fare proprio lo scudetto, pure con diversi turni di anticipo. La matematica non è ancora facilissima ma per i nerazzurri il sogno di laurearsi Campioni d’Italia dopo nove anni dominati dalla Vecchia signora è a un passo: Conte non potrà dunque sbagliare nulla e anche per lo schieramento in campo non attendiamoci grandi novità.

Di contro ecco poi un avversario che non ha nulla più per cui combattere come il Crotone di Cosmi, che pure vorrà rendere le cose difficili gli avversari: il 4-3 inferto al Parma pochi giorni fa ha dato morale ai rossoblu, che domani daranno sicuramente il meglio. Andiamo allora ad analizzare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Crotone Inter.

CROTONE INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Inter sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la sfida di Serie A sarà trasmessa soltanto da questa emittente. Di conseguenza, i clienti potranno accedere al decoder di Sky per le immagini del match, oppure usufruire del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER

LE MOSSE DI COSMI

Per il 3-4-1-2 rossoblu, Mister Cosmi dovrà fare i conti solo con l’assenza annunciata di Di Carmine, fermo in infermeria: il tecnico degli squali non dovrebbe dunque avere grandi problemi a segnare le probabili formazioni di Crotone Inter. Ecco che allora domani sera in attacco sarà spazio ancora per Simy e Ounas in attacco, con Messias che sarà appena avanzato rispetto alla linea del centrocampo. Qui dietro saranno poi maglie da titolari per Zanellato e Cigarini (già titolari contro il Parma pochi giorni fa), con Molina e Reca titolatissimi sull’esterno dello schieramento. Pochi dubbi anche in difesa, con Golemic, Djidji e Magallan (questo fresco di gol) pronti dal primo minuto, davanti al numero 1 Cordaz.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio al consueto 3-5-2 dei nerazzurri per le probabili formazioni di Crotone e Inter, dove pure il tecnico non ci offrirà nessuna sorpresa, non dal primo minuto. Ecco che ancora una volta avremo allora titolari in difesa Bastoni e De Vrij, come pure Skriniar: tra i pali non mancherà il capitano Samir Handanovic, impaziente di vincere lo scudetto, il primo in nerazzurro. Per il centrocampo della Beneamata ricordiamo che non dubitano della maglia da titolare Brozovic e Barella così come Eriksen, anche se dalla panchina Sensi e Gagliardini sono ottime alternative: sull’esterno potrebbe essere nuova chance per Hakimi e Perisic, con Darmian, che ha deciso l’ultimo incontro col Verona, jolly dalla panchina. Irrinunciabili ancora una volta dal primo minuto Lautaro Martinez e Lukaku, benchè pure rimanga sempre pronto Alexis Sanchez.

IL TABELLINO

CROTONE (3-4-1-2): Crodaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias; Ounas, Simy All. Cosmi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic: Lukaku, L Martinez All. Conte



