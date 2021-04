Video/ Parma Crotone (3-4): highlights e gol. Simy decide il match su rigore!

Retrocessione rimandata, almeno per il momento per gli squali di Cosmi, che ieri hanno realizzato il colpaccio al Tardini: la sfida della 33^ giornata di Serie A tra Parma e Crotone si è infatti conclusa col risultato di 4-3 per i rossoblu, salvati in extremis da un Simy in grande forma. Raccontando ora le azioni salienti della partita occorsa in terra emiliana sono ieri sera, possiamo dire che al via sono i ducali a gestire il pallone, ma i rossoblu si rivelano subito molto aggressivi e propositivi. Al sesto di gioco è prima occasione da gol con Messias, con il rossoblu che ci riprova poi pochi minuti dopo, colpendo però la traversa. Al 14’ il Crotone trova la via del gol con Magallan che beffa Colombi tra i pali e firma l’1-0: gli emiliani però reagiscono e con Hernani trovano il pareggio per 1-1 al 29’. Prima dell’intervallo gli squali si scatenano ancora e Simy e Ounas firmano il 3-1: si chiude dunque con il Crotone n vantaggio un primo tempo ovvero divertente.

Ritornati in campo dopo l’intervallo ecco che al via della ripresa sono i ducali a prendere in mano il comando delle operazioni e con Gervinho ricuciono parzialmente lo svantaggio firmando il 2-3 sul tabellone del risultato. Tempo solo pochi minuti e gli emiliani riaprono la sfida segnando il 3-3 con Mihaila, che trova il colpo vincente nell’area rossoblu. Il match si da dunque ancor più avvincente e il Crotone dimostra di avere ancora qualcosa da dire. Reca prova a impensierire la difesa avversaria e al 68’ è colpo di scena al Tardini con il calcio di rigore concesso agli ospiti per fallo di Osorio: dal dischetto Simy ancora non sbaglia e porta in avanti i rossoblu. Nel finale sono mille scintille in campo con Cornelius che prova riportare in parità il match, non riuscendoci: al triplice fischio finale il Crotone batte il Parma per 4-3.

IL TABELLINO

PARMA CROTONE 3-4

Reti: 14’pt Magallan (C), 29’pt Hernani (P), 42’pt e 24’st su rigore Simy (C), 46’pt Ounas (C), 4’st Gervinho (P), 9’st Mihaila (P)

PARMA: Colombi; Busi, Dierckx (29’st Valenti), Bani (1’st Osorio), Pezzella; Kurtic (1’st Pellè), Hernani (29’st Grassi), Brugman; Man (20’pt Gervinho), Cornelius, Mihaila. A disp: Sepe (GK), Conti, Laurini, Sohm, Brunetta, Traore, Camara. All. D’Aversa

CROTONE: Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias (38’st Benali), Cigarini (21’st Eduardo), Zanellato, Reca; Ounas (46’st Pedro Pereira), Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Luperto, Cuomo, Petriccione, Rojas, Vulic, Rispoli, Riviere. All. Cosmi

Arbitro: Rapuano di Rimini

Ammoniti: Brugman (P), Messias (P), Cornelius (P), Grassi (P), Eduardo (C)

VIDEO PARMA CROTONE , HIGHLIGHTS E GOL

