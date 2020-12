Probabili formazioni Cska Sofia Roma/ Diretta tv, sarà turnover per i bulgari?

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ROMA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Si accenderà solo domani sera tra le mura del Balgarska Armija e alle ore 18.55, la sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa league tra Cska Sofia e Roma: andiamo ad analizzarne le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le scelte di Akrapovic come di Fonseca per tale sfida, il cui esito non modificherà il quadro del girone A. Avendo superato lo Young Boys solo pochi giorni fa infatti i giallorossi sono sicuri di accedere ai prossimi sedicesimi di finale di Europa league come testa di serie: pure il bulgari sanno giù che saranno eliminati dal torneo in quanto fanalino di coda. Facile allora immaginare che per le probabili formazioni di questa sfida, entrambi i tecnici opteranno domani per un ampio turnover, specie in casa giallorossa, dove pure nei precedenti turni di coppa Fonseca ha dato spazio alle seconde linee. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Cska Sofia Roma.

CSKA SOFIA ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA ROMA

LE MOSSE DI AKRAPOVIC

Considerato che pure il club bulgaro non ha molto da chiedere alla partita di domani sera non è da escludere che per le probabili formazioni di Cska Sofia Roma, anche Akrapovic voglia dare spazio a qualche seconda linea. Confermato il solito 3-4-1-2, potremmo allora domani vedere dal primo minuto Ahmedov titolare in attacco al fianco di Henrique, mentre Beltrame sarebbe la prima scelta per la trequarti dello schieramento. A centrocampo comunque non mancheranno Youga e Geferson, come anche la coppia utilizzata sull’esterno e formata da Carey e Vion. Sarà poi spazio dal primo minuto anche per capitan Zanev in difesa, in compagnia di Antov e Mattehij, con Busatto chiamato tra i pali.

LE SCELTE DI FONSECA

Dovrebbe essere turnover anche nell’11 giallorosso, dove pure Fonseca darà spazio a qualche giocatore che ha bisogno di ritrovare fiducia e buon gioco, approfittando dunque dell’occasione come dell’avversario bulgaro. Fissato il 3-4-1-2 ecco che allora vedremo Diawara pronto nel centrocampo della Roma, in compagnia di Villar, mentre Bruno Perez e il giovane Calafiori si accomoderanno ai lati del reparto. Per l’attacco è scontato l’ingresso come titolare di Borja Mayoral, che pure sarà probabilmente scortato questa sera da Pedro (che per colpa del rosso recuperato col Sassuolo, salterà il prossimo turno di campionato) e Carles Perez. In difesa comunque le cose si fanno difficili per il tecnico lusitano, visto il numero di assenti annunciati: potrebbero essere Kumbulla Fazio e Juan Jesus le prima scelte. Da non trascurare poi la possibilità che Fonseca domani lanci, anche dal primo minuto, qualche giovane talento della primavera, da Milanese a Tripi, Ciervo e Bove.

IL TABELLINO

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Zanev, Antov, Mattheij; Vion, Geferson, Youga, Carey; Beltrame; Henrique, Ahmedov. Allenatore: Bruno Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, F. Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, A. Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca



