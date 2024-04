Formazioni West Ham Bayer Leverkusen/ Quote: c’è Wirtz, out Paquetà (Europa League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM BAYER LEVERKUSEN: PROSEGUE LA FESTA TEDESCA?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di West Ham Bayer Leverkusen, la partita che alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile si gioca al London Stadium per il ritorno dei quarti in Europa League 2023-2024. Le aspirine sono nella storia: domenica, con il 5-0 al Werder Brema, hanno vinto il primo Meisterschale di sempre spezzando gli 11 anni di dominio del Bayern, e arrivano a questo match in Inghilterra con una striscia di 43 partite senza sconfitte, che corrisponde a tutte le gare disputate in questa stagione che per Xabi Alonso potrebbe addirittura finire in gloria.

Resta la finale di Coppa di Germania, e ovviamente questo cammino in Europa League che si è messo bene: giovedì scorso alla BayArena il Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 con due gol nel finale, ma attenzione all’orgoglio di un West Ham che vuole essere la prima squadra a frenare una corsa straordinaria e da record. Sarà allora interessante seguire insieme questa partita del London Stadium, nell’attesa che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di West Ham Bayer Leverkusen.

WEST HAM BAYER LEVERKUSEN: QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire lo scenario sulle probabili formazioni di West Ham Bayer Leverkusen, proponiamo le quote emesse dall’agenzia Snai secondo cui i tedeschi sono favoriti anche nel ritorno dei quarti di Europa League: ha un valore pari a 1,92 volte quanto messo sul piatto il segno 2, per la vittoria esterna del Bayer Leverkusen, mentre il segno 1 che regola il successo del West Ham vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3.60 volte quanto giocato. Il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM BAYER LEVERKUSEN

GLI 11 DI MOYES

Una tegola per David Moyes in West Ham Bayer Leverkusen: Paquetà è squalificato, quindi a giocare come esterno nel 4-2-3-1 potrebbe essere Cornet. A dire il vero ci sono delle alternative: una potrebbe essere quella di passare al 4-3-3 allargando la posizione di Ings e confermare Kudus a destra (con Antonio ovviamente da prima punta), in questo modo a centrocampo sarebbero confermati sia Edson Alvarez che Ward-Prowse con l’inserimento di Soucek nella batteria dei titolari. Da vedere, anche perché il 4-2-3-1 ha funzionato male per il West Ham che domenica è stato battuto in casa dal Fulham; in difesa altre modifiche con Cresswell che dovrebbe prendere il posto di Emerson Palmieri a sinistra, sull’altro versante conferma per Coufal così come per uno dei due centrali che sarà Mavropanos, l’altro invece dovrebbe essere Zouma con Aguerd e Ogbonna che andranno dunque in panchina, in porta non ci sono dubbi e il titolare sarà il polacco Fabianski.

LE MOSSE DI XABI ALONSO

Wirtz e Schick sono diffidati, ma è difficile che Xabi Alonso rinunci al gioiellino di casa che domenica ha segnato tre gol entrando dalla panchina: Wirtz si riprende il posto in West Ham Bayer Leverkusen, a lasciarglielo potrebbe e dovrebbe essere Adli così da confermare titolare Hofmann, alle spalle di Boniface. Qui naturalmente è un testa a testa tra i due che sono partiti dal primo minuto nella trionfale partita che ha consegnato la Bundesliga; ci sono invece pochi dubbi sulla coppia centrale di centrocampo che dovrebbe essere formata da Granit Xhaka, elemento fondamentale per questa squadra, e Andrich. Capitolo difesa: in porta naturalmente il veterano e capitano Hradecky, davanti a lui dovrebbe agire una linea formata da Koussounou, Tapsoba e Tah. Sulle corsie laterali, domenica Xabi Alonso ha dato riposo a Frimpong e Grimaldo: entrambi torneranno in campo al London Stadium, entrambi sono un valore aggiunto per questo Bayer.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM BAYER LEVERKUSEN: IL TABELLINO

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Soucek, E. Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Antonio, Ings. Allenatore: David Moyes

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Koussounou, Tapsoba, Tah; Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface. Allenatore: Xabi Alonso











