Probabili formazioni Fenerbahçe Olympiacos/ Quote: duello Dzeko-Jovetic! (Conference League, 18 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE OLYMPIACOS: TUTTO IN BILICO!

Con le probabili formazioni di Fenerbahçe Olympiacos andiamo a parlare della partita valida per il ritorno dei quarti di Conference League 2023-2024: squadre in campo alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile, una sfida molto interessante perché la qualificazione è ancora in bilico. L’andata se la sono presa i greci: l’Olympiacos ha vinto 3-2 in casa e ha dunque un leggero vantaggio rispetto ai turchi, chiaramente però il Fenerbahçe se la gioca ampiamente anche perché sulla carta ha valori superiori, e dunque ha una buona possibilità di andare in semifinale.

Dell’Olympiacos ricordiamo la straordinaria rimonta sul Maccabi Tel Aviv negli ottavi di finale, invece il Fenerbahçe ha scritto una pagina decisamente negativa nella sua storia nella tanto chiacchierata Supercoppa contro il Galatasaray, capitolo che ora vuole lasciarsi presto alle spalle. Vedremo allora cosa succederà questa sera sul terreno di gioco del Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul, intanto facciamo qualche rapida incursione nelle potenziali scelte degli allenatori con la lettura delle probabili formazioni di Fenerbahçe Olympiacos.

FENERBAHCE OLYMPIACOS: QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha proposto per Fenerbahçe Olympiacos? Nel ritorno dei quarti di Conference League la squadra favorita è quella turca: il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione dell’Olympiacos porta in dote una vincita che corrisponde a 5,00 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, ha un valore con questo bookmaker di 4,25 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE OLYMPIACOS

LE SCELTE DI KARTAL

In Fenerbahçe OIympiacos Ismail Kartal si affida al 4-2-3-1, e dovrebbe mandare in campo una squadra simile, se non identica, a quella che una settimana fa ha perso al Pireo. In porta il croato Livakovic; davanti a lui la coppia difensiva dovrebbe essere formata dagli ex Udinese e Leicester Rodrigo Becao e Soyuncu, da valutare ovviamente Bonucci che anche stavolta dovrebbe partire dalla panchina. Osayi-Samuel e Kadioglu, favorito su Oosterwolde, sarebbero i due terzini titolari; a centrocampo attenzione alla classe di Zajc, passato anche dall’Italia, che sarà abbinata alla quantità dell’ex Milan Krunic, per una linea mediana che dovrà proteggere nel migliore dei modi la trequarti. Qui, Kahveçi a destra e Tadic a sinistra, ma c’è anche l’eventualità che il serbo vada a giocare al centro (per Szymanski) favorendo così una maglia da titolare per Ryan Kent; come prima punta ovviamente ci sarà Dzeko, ma dalla panchina il Fenerbahçe può permettersi di far alzare un certo Batshuayi, il che sicuramente è un lusso.

LE MOSSE DI MENDILIBAR

José Luis Mendilibar deve fare i conti con la squalifica di Retsos: al centro della difesa in Fenerbahçe Olympiacos giocherà allora Andreas Ndoj che farà coppia con Carmo, in porta per la squadra greca ci sarà Tzolakis mentre a correre sulle fasce laterali saranno Rodinei e Ortega. Anche l’Olympiacos dovrebbe presentarsi a Istanbul con una squadra che ricalchi quella dell’andata, anche perché comunque si parte da una vittoria; in questo caso il modulo di partenza è un 4-4-2 di stampo più classico, in mezzo al campo Vicente Iborra mette in discussione la maglia di Chiquinho (in gol all’andata) ma dovrebbe comunque partire dalla panchina, l’altro mediano sarà Hezze. Sulle corsie, a completare le catene con i terzini, ecco l’esperienza di Masouras e Fortounis che sono certamente due degli uomini cui Mendilibar si affida maggiormente; davanti però occhio, perché con El Kaabi gioca l’ex Fiorentina Jovetic che sa ancora essere determinante, e poi come prima alternativa nel reparto offensivo c’è El Arabi, uno che in Conference League può fare la differenza.

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE OLYMPIACOS: IL TABELLINO

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livakovic; Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Soyuncu, Kadioglu; Zajc, Krunic; Kahveçi, Szymanski, Tadic; Dzeko. Allenatore: Ismail Kartal

OLYMPIACOS (4-4-2): Tzolakis; Rodinei, A. Ndoj, Carmo, Ortega; Masouras, Chiquinho, Hezze, Fortounis; El Kaabi, Jovetic. Allenatore: José Luis Mendilibar











