Probabili formazioni Ferencvaros Fiorentina/ Quote, davanti c’è Beltran (Conference League, 14 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS FIORENTINA: CHI GIOCA A BUDAPEST?

Le probabili formazioni di Ferencvaros Fiorentina sono un modo per approcciare la partita che, alle ore 18:45 di giovedì 14 dicembre, si gioca per l’ultima giornata nel gruppo F di Conference League 2023-2024. È la sfida che determinerà il primo posto nel girone, così da evitare il playoff: all’andata la Fiorentina ha rimontato due gol e ha ottenuto un pareggio casalingo, ma adesso ha due punti di vantaggio sugli ungheresi e dunque le basta un pareggio per archiviare il primato nel gruppo F, detto però che il Ferencvaros ha la possibilità di giocarsela in casa e dunque può fare male ai viola.

Probabili formazioni Ferencvaros Fiorentina/ Diretta tv: turnover viola (Conference League, 13 dicembre 2023)

La Fiorentina comunque si presenta bene a questo appuntamento: il pareggio sul campo della Roma è stato un risultato positivo, e ancora una volta (come l’anno scorso) i viola sono cresciuti esponenzialmente nel corso del cammino in Conference League che, questo va detto, non era certamente impossibile. Adesso aspettiamo che alla Groupama Aréna si giochi, nel frattempo possiamo fare le nostre considerazioni sulle eventuali scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Ferencvaros Fiorentina.

Video/ Sampdoria Fiorentina Primavera (1-4) gol e highlights: tre punti facili (10 dicembre 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Ferencvaros Fiorentina, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone F di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 2,70 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,30 volte l’importo investito con questo bookmaker.

Diretta/ Roma Fiorentina (risultato finale 1-1): espulso anche Lukaku! (10 dicembre)

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS FIORENTINA

LE SCELTE DI STANKOVIC

Sarà un 4-3-3 quello di Dejan Stankovic in Ferencvaros Fiorentina: in porta va come sempre Dibusz, davanti a lui sicuramente Makreckis (squalificato per la prossima di campionato) a destra con uno tra Civic e Paszka sull’altro versante, in mezzo invece avremo la coppia centrale formata da Anaeba e Ibrahim Cissé. A fare da perno davanti alla difesa dovrebbe essere Sigér; con lui da valutare le scelte di Stankovic sulle mezzali, ma tutto lascia pensare che a giocare come titolari saranno Abu Fani e Ben Romdhane, con Gojak che comunque ha una possibilità di essere in campo dal primo minuto in un ballottaggio a tre. Davanti, dovrebbero esserci invece pochi dubbi: sarà confermato il tridente visto domenica nella sconfitta contro il Paksi, nella sfida per il primo posto. Pesic sarà quindi la prima punta, Zachariassen agirà dalla corsia destra e Marquinhos giocherà a sinistra.

LE MOSSE DI ITALIANO

Ovviamente Vincenzo Italiano farà turnover in Ferencvaros Fiorentina, al netto dell’importanza che può rivestire il primo posto: questo a cominciare dal portiere, perché in Conference League gioca Olivier Christensen. In difesa si rivede Milenkovic, e il suo partner potrebbe essere Yerry Mina anche se Martinez Quarta resta comunque in ballottaggio; a destra giocherà Kayode a meno che venga riproposto l’adattamento di Parisi, con Biraghi a sinistra; in alternativa, l’ex Empoli è favorito sul capitano. Spazio poi a Maxime Lopez in mezzo, come sempre succede in questa competizione; Mandragora dovrebbe essere titolare con il francese, con lui anche Nico Gonzalez che domenica contro la Roma è partito dalla panchina. A fare compagnia all’argentino sulla trequarti vedremo Barak, poi Riccardo Sottil che parte in vantaggio su Ikoné; allo stesso modo Beltran è favorito su Nzola per giocare come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS FIORENTINA: IL TABELLINO

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Anaeba, I. Cissé, Paszka; Abu Fani, Sigér, Ben Romdhane; Zachariassen, Pesic, Marquinhos. Allenatore: Dejan Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): O. Christensen; Kayode, Milenkovic, Yerry Mina, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Barak, R. Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA