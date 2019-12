Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote, Bastoni al posto di Godin in difesa?

Big match per la 16^ giornata di Serie A sarà certo la sfida tra Fiorentina e Inter le cui probabili formazioni sono ora sotto ai riflettori: il fischio d’inizio è previsto questa sera al Franchi alle ore 20,45. La partita si annuncia davvero speciale: Conte ha appena subito la retrocessione dalla Champions all’Europa league, ma pure i nerazzurri vantano ancora la prima posizione della classifica della Serie A, che oggi dovranno consolidare. Naturalmente tutto ciò a spese della Fiorentina, che pure sta vivendo un brutto momento di crisi: i viola sono rimasti senza Ribery e ora stazionano alla 13^ piazza della classifica, con ben 4 KO di fila appena registrati. Serve dunque un riscatto ma per Montella oggi non sarà facile raggiungere l’impresa. Andiamo allora a controllare da vicino le probabili formazioni di Fiorentina e Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando anche il pronostico della sfida, ecco che sono i nerazzurri i primi indiziati alla vittoria questa sera. Aggiungiamo che il portale snai per l’1×2 ha fissato a 3,50 la vittoria della Fiorentina contro il più basso 2,10 assegnato all’Inter. il pareggio vale 3,40.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI MONTELLA

Esaminando le mosse di Montella per le probabili formazioni di Fiorentina Inter, senza Ribery, ecco che nel 3-5-2 della Viola è ballottaggio aperto tra Vlahovic e il rientrante Boateng per fare compagnia a Chiesa nella due punte di attacco. Alle spalle dei due bomber a caccia di gol sono però maglie confermate: nella mediana a cinque infatti questa sera dovremmo rivedere dal primo minuto al centro Pulgar, Badelj e Castrovilli, mentre toccherà al duo Lirola-Dalbert agire dal primo minuto sulle fasce. Anche in difesa poi Montella pare avere le idee ben chiare: con Dragowski tra i pali, ecco che saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres i titolari nel reparto arretrato dello schieramento dei gigliati.

LE SCELTE DI CONTE

Modulo speculare per Conte nelle probabili formazioni di Fiorentina e Inter, dove proprio in attacco ci sarà la prima certezza del tecnico pugliese, con la riconferma del duo offensivo Lukaku-Lautaro Martinez. Per la mediana poi le assenze di Gagliardini, Barella e Sensi obbligheranno il tecnico a consegnare le maglie da titolari ancora una volta a Brozovic, Borja Valero e Vecino. sono però ballottaggi aperti sulle fasce: Lazaro e D’Ambrosio infatti insidiano da vicino il duo Candreva-Biraghi per un posto nella lista dei titolari per la sfida del Franchi. Pure in difesa Conte potrebbe riservarci qualche novità: Bastoni infatti cerca sempre spazio dal primo minuto e anzi oggi il numero 95 potrebbe avere la meglio su Godin per completare il reparto a tre con già Skriniar e De Vrij.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkoic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 78 Pulgar 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic All. Montella

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 8 Vecino, 20 B Valero, 77 Brozovic, 19 Lazaro; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



