Probabili formazioni Fiorentina Maccabi Haifa/ Diretta tv: Beltran con Nzola (Conference, 13 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MACCABI HAIFA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Maccabi Haifa ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 14 marzo, valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 2023-2024. Sul neutro di Budapest è stata un’incredibile altalena di emozioni: in vantaggio e poi ribaltata, ancora in svantaggio a metà secondo tempo, la Fiorentina ha prima pareggiato e poi trovato il gol fondamentale di Antonin Barak all’ultimo secondo. Già avanti nel pronostico per il passaggio del turno, ora la squadra viola è forte di un 4-3 esterno con cui ha fatto un ulteriore passo in più verso i quarti.

Le cose in campionato vanno in maniera abbastanza costante: la Fiorentina rimane in corsa per le coppe europee ma si mangia le mani, perché stavolta è toccato a lei farsi riprendere nei minuti finali da una Roma che le ha tolto quella che sarebbe stata un’importantissima vittoria casalinga. Adesso però dobbiamo tornare a concentrarci sulle scelte di campo per domani sera: aspettando che la partita si giochi, scopriamo insieme in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Franchi analizzando le probabili formazioni di Fiorentina Maccabi Haifa.

FIORENTINA MACCABI HAIFA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Maccabi Haifa verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: il vostro riferimento per questa sera sarà Sky Calcio 255 oppure Sky Sport 4K laddove disponibile, ricordando che come sempre in assenza di un televisore potrete avvalervi anche del servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi, così come del portale Now Tv. Inoltre va specificato che anche questa partita di Conference League sarà appannaggio della piattaforma DAZN, con visione in diretta streaming video che è riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MACCABI HAIFA

LE SCELTE DI ITALIANO

Come sempre Vincenzo Italiano opterà per il 4-2-3-1 in Fiorentina Maccabi Haifa, cambiando alcuni degli interpreti: è possibile che già come all’andata Kayode e Biraghi restino i titolari sulle corsie ma a sinistra spinge tanto Parisi, in mezzo invece Martinez Quarta è tornato a disposizione e può far respirare Milenkovic o Luca Ranieri, andando ad affiancare uno dei due a protezione di Pietro Terracciano che sarà confermato in porta. A centrocampo il turnover dovrebbe toccare a Bonaventura e dunque il titolare potrebbe essere Arthur Melo, con anche Maxime Lopez in panchina la seconda maglia può essere destinata a Duncan. Per quanto riguarda la zona offensiva, in panchina si dovrebbero accomodare Riccardo Sottil e Belotti: Italiano ritrova Beltran che era squalificato in campionato e dunque lo dovrebbe riproporre come rifinitore alle spalle della prima punta, che però sarebbe stavolta Nzola che a Budapest ha ritrovato la via della rete. Sulle fasce, Nico Gonzalez torna a sinistra e Ikoné si prepara a essere in campo sull’altro versante.

LE MOSSE DI DEGO

Rispetto alla partita di andata, per Fiorentina Maccabi Haifa Messay Dego non potrà contare su Cafumana Show, espulso e dunque squalificato: a sostituirlo in mezzo al campo dovrebbe essere Naor, per il resto però l’allenatore degli israeliani dovrebbe confermare una squadra che ha fatto davvero bene una settimana fa, andando anche vicina alla vittoria. In difesa però tornerà Sundgren che era squalificato all’andata, con lui Abdoulaye Seck e Gershon a protezione di Kaiuf; poi una zona mediana nella quale Kandil sarà l’esterno destro con Cornud che correrà sul versante opposto, spazio ad Ali Mohamed che sarà il riferimento nel settore nevralgico del campo. Si gioca poi con il tridente davanti: Khalaili e Kinda, entrambi a segno nella partita di andata, possono anche partire alle spalle della prima punta Pierrot così da formare un 3-4-2-1 e provare ad avere maggiore libertà di movimenti tra le linee, vedremo cosa deciderà Dego in merito.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MACCABI HAIFA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, L. Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Sundgren, A. Seck, Gershon; Kandil, A. Mohamed, Naor, Cornud; Khalaili, Kinda; Pierrot. Allenatore: Messay Dego











