Probabili formazioni Fiorentina RFS/ Quote, Italiano lancia le riserve?

Le probabili formazioni di Fiorentina RFS ci accompagnano verso la partita che i viola disputeranno questa sera allo stadio Artemio Franchi per la prima giornata di Conference League. La Fiorentina ha guadagnato l’accesso a questa fase superando il playoff contro il Twente e tornando nella fase a gironi di una competizione internazionale dopo tanti anni. Vincenzo Italiano vuole arrivare fino in fondo, seguendo l’esempio della Roma nella scorsa stagione e con il morale piuttosto alto dopo la buona prestazione di sabato scorso in campionato contro la Juventus.

La prima avversaria è il Rigas Skola o RFS, squadra lettone che già l’anno scorso aveva provato a qualificarsi al girone e stavolta è riuscita nell’intento, traguardo già piuttosto significativo per la formazione baltica, che però stasera dovrebbe pagare la differenza di valori in campo. Vedremo cosa succederà, nel frattempo ci avviciniamo alla partita leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina RFS.

Diamo nel frattempo anche uno sguardo al pronostico su Fiorentina RFS in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 sarà naturalmente favorito e quotato ad appena 1,11 volte la posta in palio, mentre in caso di segno X si salirebbe a quota 9,00 ed infine un colpaccio esterno varrebbe ben 18 volte la posta per chi avrà osato puntare sul segno 2.

Ovviamente per le probabili formazioni di Fiorentina RFS molto dipenderà dalle scelte che Vincenzo Italiano vorrà operare. Si pensa comunque al turnover: in porta dovremmo vedere Terracciano che sarà scelto come portiere di Conference League, davanti a lui potremmo avere una coppia difensiva centrale formata da Martinez Quarta e Nastasic, con due terzini che invece sarebbero Venuti e Terzic.

A centrocampo si prepara Zurkowski, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli; con lui dovremmo vedere Mandragora in cabina di regia e forse Maleh. Da vedere nel tridente offensivo se ce la farà Gonzalez, che ha avuto qualche problema fisico e in caso abbia totalmente recuperato sarà titolare così da riprendere contatto con il campo; il favorito per agire da esterno offensivo a sinistra è Saponara, la prima punta sarà Cabral con Jovic alternativa nel secondo tempo.

Viktor Morozs pensa al modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Fiorentina RFS: le sue scelte dovrebbero ricalcare quelle del playoff. Ci aspettiamo di conseguenza Steinbors in porta, con una difesa a quattro composta dai due centrali Jagodinskis e Lipuscek più Sorokins a destra e Mares sull’altro versante come terzini.

In mezzo al campo Jatta e Panic formeranno la coppia mediana; come trequartista centrale il favorito è Zjuzins, affiancato da due esterni come Simkovic (o Vlalukin in caso di atteggiamento più difensivo) e Deocleciano, in ballottaggio con Bill. Come prima punta, Ilic è infine in vantaggio su Rekals, Kouadio e Friesenbichler.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Nastasic, Terzic; Zurkowski, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Zjuzins, Deocleciano; A. Ilic. All. Morozs.

