Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Diretta tv, rientra Gianluca Mancini (Serie A)

Leggiamo le probabili formazioni di Fiorentina Roma: la partita si gioca come anticipo della 17^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020, e va in scena alle ore 20:45 di venerdì 20 dicembre. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Viola, che ha spezzato la serie di sconfitte con un incredibile pareggio raccolto al 92’ contro l’Inter: un segnale di risveglio da parte di una squadra che ha perso a lungo il suo leader Ribéry e deve provare a migliorare una classifica che si è fatta decisamente complessa. Vincenzo Montella affronta la partita da grande ex contro una Roma che sta volando e che, battendo la Spal all’Olimpico, è riuscita a tenere in qualche modo il passo della Lazio e staccare il Cagliari, ottenendo il quarto posto solitario e dunque facendo un passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre aspettiamo che arrivi il venerdì sera per vedere le due squadre in campo, vediamo in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte da parte degli allenatori nell’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Roma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

LE SCELTE DI MONTELLA

In Fiorentina Roma resta Ribéry l’unico giocatore indisponibile per la Viola: dunque Montella punta come sempre sul 3-5-2 e dovrebbe confermare almeno i dieci undicesimi della formazione che ha pareggiato contro l’Inter. L’unico cambio al momento sembra riguardare l’attacco, dove Kevin Prince Boateng farebbe spazio a quel Vlahovic che è diventato eroe della Fiesole con il gol nel recupero: sarà il serbo a fare coppia con Federico Chiesa nel reparto offensivo della Fiorentina, almeno questa sembra essere la decisione dell’allenatore. Per il resto, non dovrebbero appunto esserci sorprese: la difesa sarà comandata da German Pezzella che avrà ai suoi lati Milenkovic e Caceres con Dragowski a difendere la porta, a centrocampo invece Badelj si dispone da perno centrale con Pulgar che gli dà una mano nell’impostazione, e Castrovilli che come sempre agisce da battitore libero. Le corsie laterali dovrebbero essere occupate da Lirola e Dalbert, entrambi in crescita; attenzione alla possibilità di vedere uno tra Rachid Ghezzal e Venuti, ma l’ex del Sassuolo appare ancora favorito per operare sulla destra.

I DUBBI DI FONSECA

Paulo Fonseca recupera Gianluca Mancini che, scontata la squalifica, potrà giocare Fiorentina Roma; anche Smalling potrebbe farcela e così Santon, ma dei due sarà solo l’inglese a essere titolare riproponendo così la coppia difensiva in difesa, a protezione di Pau Lopez. Sulle fasce vanno verso la conferma Spinazzola e Kolarov; a centrocampo l’ex Veretout torna al Franchi e sarà nuovamente chiamato agli straordinari vista l’indisponibilità di lunga data di Cristante, il che obbligherà anche Amadou Diawara ad essere in campo sulla zona mediana. Davanti a questi due centrocampisti dovrebbe essere Lorenzo Pellegrini a prendersi la posizione di trequartista centrale; ai suoi lati i favoriti sono ancora Zaniolo e Mkhitaryan, con l’armeno in forte crescita e sempre favorito su Perotti mentre Justin Kluivert è ai box. Prima punta Dzeko, che ultimamente non ha garantito troppi gol ma resta importantissimo per l’apertura degli spazi che riesce a creare con i suoi movimenti, e la cui maglia non sembra essere in discussione nonostante il recupero di Kalinic (altro ex della partita).

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; F. Chiesa, Vlahovic

A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Terzic, Venuti, Zurkowski, Benassi, Cristoforo, R. Ghezzal, K.P. Boateng, Pedro, R. Sottil

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: –

Indisponibili: Ribéry

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Florenzi, Cetin, F. Fazio, Juan Jesus, Santon, Cengiz Under, Perotti, Antonucci, Kolarov

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Zappacosta, Cristante, Pastore



